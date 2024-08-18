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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱送暖柯文哲被嗆「你才沒誠實申報」　國民黨：在野力量要團結

▲▼柯文哲、朱立倫。（圖／ETtoday資料照）

▲朱立倫送暖柯文哲被嗆「場面話」。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金帳目風暴，國民黨主席朱立倫日前送暖，希望柯文哲能釐清爭議並平安度過，但柯文哲並不領情，回嗆「場面話大家都會講」，今（18日）受訪時更稱，「有人嘲笑我們太誠實申報，你看國民黨才報2億，怎麼可能2億。」國民黨發言人楊智伃對此表示，在野力量仍須努力團結，才能強化監督力道，國民黨對於民眾黨的黨內爭議，只盼順利度過，給予祝福。

對於柯文哲假帳案纏身，朱立倫日前表示，國民黨和民眾黨未來在立法院還有很多重要的議題要攜手合作，需要大家共同努力推動，在地方上也有很多一起合作的地方，希望柯文哲能非常順利平安渡過此次危機。

柯文哲昨被問及如何看朱立倫的雪中送炭時冷回，政治人物場面話大家都會講，今日受訪又稱，「有人嘲笑我們太誠實申報，你看國民黨才報2億，怎麼可能2億，你們還乖乖申報了3億多。」

面對柯文哲毫不領情的態度，楊智伃仍強調，在野力量仍須努力團結，才能強化監督力道，國民黨對於民眾黨的黨內爭議，只盼順利度過，給予祝福。

楊智伃指出，每一個政黨的發展都會面臨不同的挑戰，民眾黨現在更是面對過去沒有過的高度檢視，以政黨永續發展的立場，應該要趁機建立防弊制度，展現改革決心。

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