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好玩又有趣！　台南市消防局暑期兒童防火小尖兵出動

▲消防局4日舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」活動，其中攀樹體驗除讓學童認識繩索技術及學習如何運用身體協調性，更可以藉由攀樹模擬消防人員搶救的過程，同時親近大自然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲消防局4日舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」活動，其中攀樹體驗除讓學童認識繩索技術及學習如何運用身體協調性，更可以藉由攀樹模擬消防人員搶救的過程，同時親近大自然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南市學童防火防災意識，消防局4日在台南市立體育場前廣場，舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」活動，其中的攀樹體驗，除讓學童認識繩索技術及學習如何運用身體協調性，更可以藉由攀樹模擬消防人員搶救的過程，同時親近大自然，跟著消防局學習防火防災知識。

▲消防局4日舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」活動，其中攀樹體驗除讓學童認識繩索技術及學習如何運用身體協調性，更可以藉由攀樹模擬消防人員搶救的過程，同時親近大自然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，由專業人員帶領的攀樹活動體驗消防人員辛勞的工作，藉由安全的器材及技術，讓學童認識繩索的魅力及功能，探索生活周遭常常出現但卻容易忽略的「樹」。透過攀樹活動，模擬災害搶救情境，讓學童與消防人員更加靠近。

▲消防局4日舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」活動，其中攀樹體驗除讓學童認識繩索技術及學習如何運用身體協調性，更可以藉由攀樹模擬消防人員搶救的過程，同時親近大自然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，暑假是學童最期待的長假，利用暑期跟著消防局學習各類災害防救的應變知識，透過闖關活動及防火教育體驗活動，近距離與民眾接觸，傳達及教導民眾防火防災觀念，提升火災預防及災害發生時應變處理的能力。李局長請民眾關注臉書「臺南市政府消防局News」粉絲專頁，消防局會將各式宣導活動公布在臉書粉專上，邀請市民朋友一起學習防火知識。

▲消防局4日舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」活動，其中攀樹體驗除讓學童認識繩索技術及學習如何運用身體協調性，更可以藉由攀樹模擬消防人員搶救的過程，同時親近大自然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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