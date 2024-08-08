小四生不爽同學拒跟他玩！從背後狠推　害斷2顆牙...家長怒告求償

▲國小男童從背後追另名同班同學，雙雙摔倒，其中一人斷牙。（示意圖／pixabay、Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

就讀小學四年的小新與風間（為化名）是同班同學，下課時小新多次逗弄風間，但風間不願與他互動便離開，小新竟從背後用力推撞風間，2人雙雙摔倒，風間因被小新全身壓住，導致2顆牙齒斷裂，風間母親見兒子受苦擔憂影響未來人生，怒告小新請求20萬3350元賠償。

風間媽媽表示，2022年10某日上午第一節下課時，風間在學校4樓廣場與同學聊天，同學小新卻多次逗弄兒子，但兒子無意與他互動，便離開原本站立位置，沒想到對方竟追來，並從背後用力推撞，導致2人雙雙倒地，小新跌倒時更以全身力量壓在風間身上，造成其上顎右側正中門齒斷裂、上顎左側正中門齒牙冠斷裂等傷害。

風間媽媽向法官說明，醫療費用為2650元、交通費700元、未來醫療費用5萬元，及精神慰撫金10萬元，另外因為小新不法行為導致風間受傷，身為人母見到兒子受此痛苦，擔憂影響愛子往後人生甚鉅，同時請求5萬元精神撫慰金，一共20萬3350元。

小新辯護律師指出，風間受得傷非小新造成，是因為2人在玩「鬼抓人」遊戲過程中，小新碰到風間，風間勾到另名正男同學的腳，才重心不穩向前摔倒，縱然小新有不法行為，但小新在校學習狀況及品性均屬優良，小新爸媽監督並未疏懈，該意外是在眾多巧合下，陰錯陽差所導致，自然不負連帶賠償責任。

況且，風間只是牙齒斷裂的輕微外傷，不足以構成重大侵害，因此風間要求10萬元精神慰撫金不合理；此外，風間傷害並未導致他與母親間的關係出現疏離或剝奪，這樣的情形並不需要重建，認風間母親提出的5萬元精神慰撫金也沒根據，請求駁回聲請。

老師作證說，當天風間緊張說：「老師，我牙齒掉了。」當時，小新沒作聲。她問怎麼掉落，風間回：「小新推我 」，因為事件緊急，立刻請小新帶風間去健康中心清傷口；事後目擊過程的正男與另名同學指出，小新找風間玩，但風間不想，所以就跑到4樓廣場柱子躲起來，小新追過來就推了風間，導致風間正面撲地，而站一旁的小新聽到同學說法也沒反駁。

法官綜合多方證詞、證據後，認為小新的推擠行為與風間的傷害之間存在直接的因果關係，小新父母需賠償風間的醫療費2650元、未來牙齒醫療費5萬元及精神慰撫金2萬元，共計7萬2650元；至於風間母要求的5萬元精神撫慰金，並無足夠依據，判免賠。