2度性侵鄰居女童還拍片！變態男「換手機不忘備份」　重判14年

▲桃園吳姓男子2度性侵8歲女童，遭判刑14年。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園吳姓男子有戀童癖好，見租屋處樓下小吃店老闆的8歲女兒年幼可欺，對她2度性侵得逞，並將過程拍成影片。全案曝光後，警方還在吳男手機中，發現他到公園尾隨跟拍其他女童的照片，依妨害性自主等罪將他起訴。桃園地院審理，吳男被依2個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，重判14年。吳男上訴到台灣高等法院遭駁回。可上訴。

判決指出，吳男於桃園某2樓租屋，因時常到1樓小吃店用餐，與經營小吃店的母女相識，2013年吳男見女兒貝貝(化名)年僅8、9歲，經常在課後及周末幫媽媽收拾店內碗筷，趁機以食物、禮物為誘餌，取得貝貝信任，再趁她媽媽忙著煮麵時，偷偷把貝貝帶到住處，無視她尖叫反抗性侵，事後吳男又以帶貝貝到麥當勞為由，將她騙到旅館再度逞慾，並將2次侵犯過程通通拍下。

直到貝貝的舅舅某次到吳男臉書下留言後，突然接到陌生人私訊，傳送貝貝遭到侵犯的影片，全案才曝光。警方持搜索票到吳男家搜索，發現吳男手機裡不僅有性侵貝貝的影片，還有吳男在公園尾隨、跟拍其他女童的照片。吳男則在審理時辯稱，「當時沒有女朋友，平常也都跟貝貝玩鬧在一起，時間久了，不小心就性衝動了」。

法官認為，吳男在警詢時，屢次使用「命令」等字眼描述犯行，可知他以「主人」自居，將貝貝視為提供性服務的工具，任意奴役蹂躪，審酌他從事固定式塔吊工作，月收入約3、4萬，且於2002年就曾因猥褻未成年少女遭判刑等情，依2個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，各處8年8月徒刑，合併處14年徒刑。

吳男上訴台灣高等法院後，法官認為，吳男除了病態性的對女童感到性吸引力外，更會到幼童常會前往的場所跟拍、尾隨，將自己的性欲付諸行動，讓附近居民驚懼不安，對社群安群危害相當大。另吳男犯後雖換過多次手機，但都會特地將性侵貝貝的影片備份到新手機上，且未設置手機密碼，讓身邊的人都能輕易觀覽，是否真有悔意令人存疑。

法官指出，吳男雖和貝貝母親以3百萬達成調解，聲稱「出去才有辦法履行，我在裡面要拿什麼賠」等語，但迄今分文未賠償，也自承經濟狀況僅是免持，可見吳男的調解只是為了減輕刑期，並未真心想補償，且他在偵審時仍維持物化幼女的價值觀，急需監禁處遇反省，判原審量刑適當，駁回上訴。可上訴。