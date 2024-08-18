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大陸 大陸焦點 特派現場

一條黃瓜22元！陸菜價漲至10年內最高　28種蔬菜2個月上漲40.7％

▲大陸菜價瘋漲，一條黃瓜標價約約22元新台幣。（圖／翻攝中國經營報）

▲大陸菜價瘋漲，一條黃瓜標價約22元新台幣。（圖／翻攝中國經營報）

記者魏有德／綜合報導

上海市場內一斤黃瓜售價6.3元人民幣（約28元新台幣），也有民眾在山東濟南超市內買了一黃瓜，標價近5元人民幣（約22元新台幣），菜價瘋漲成為民眾熱議話題。據了解，上海菜價以1斤黃瓜為例，6月中旬賣1.8元（人民幣，下同），7月底要賣4.6元，而到8月14日，1斤黃瓜已經賣到6.3元。

▲▼超市,買菜,購物,蔬菜。（圖／CFP）

▲民眾在市場內挑選蔬菜。（圖／CFP，下同）

《中國經營報》報導，最近菜價上漲的消息也引起了不少網友的關注，有網友表示，「比過年時都貴。」還有網友調侃，「多吃點肉吧！」

根據大陸農業農村部數據顯示，6月16日至8月15日，重點監測的28種蔬菜全國批發價格，日度價格從4.27元／公斤上升至6.01元／公斤，上漲40.7%；蔬菜價格在今（2024）年第30周（7月22日至28日）達到4.91元／公斤，為近10年同期最高值。

對於菜價瘋漲，中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤分析稱，從歷年規律看，蔬菜價格都呈季節性波動，一般從6月中旬起進入上行通道，至9月上旬達到高點，之後下降，主要原因是，夏「季溫度較高，不利於蔬菜生長，導致市場供應相對不足，蔬菜生產出現夏淡現象。」

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

孔繁濤表示，今年暑期的異常天氣對蔬菜生長、流通造成一定影響，總體降雨偏多，湖南、山東、四川、安徽等多地出現強降雨、雷暴大風等強對流天氣，導致蔬菜產量下降，菜田道路泥濘或損壞，也影響蔬菜採收、運輸及上市，導致部分蔬菜市場供應偏緊，價格上漲。

孔繁濤指出，在5、6月份，由於蔬菜面積擴大、產量過剩以及重疊上市等因素，個別品種蔬菜出現區域性、階段性滯銷現象，進入7月，平均氣溫較常年同期偏高攝氏1.1度，平均降水量比常年同期偏多12.6%，平均日照時數比常年同期偏少10.6%。明顯不利於蔬菜生長。

業內人士預判，綜合8月氣溫走勢和9月開學季到來等因素影響研判，將繼續維持一段時間的高菜價，「9月上旬後，蔬菜價格將轉入季節性下行區間，在田面積和天氣都不支持菜價持續高漲。」
 

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