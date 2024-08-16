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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情後首次　大陸多地接連展開「不明原因肺炎」應急演練

▲上海,新冠疫情,消殺。（圖／CFP）

▲大陸多地近日組織開展「不明原因肺炎聚集性疫情應急演練」。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

歷經3年新冠疫情後，大陸多地近日組織開展「不明原因肺炎聚集性疫情應急演練」，由此引發公眾關注。8月15日，甘肅省12320衛生熱線工作人員表示，大陸國家層面針對10個省份已提出了要在8月底進行傳染病拉練，因此，相關的演練，屬於正常的演練，並非特殊原因所致。

據《第一財經》報導，從今年2月開始，大陸有不少地區就在陸續開展聚集性不明原因肺炎疫情或者不明原因肺炎疫情應急處置演練活動。尤其進入6月份後，更多的地區加入演練隊伍中。具體看，6月份，就有湖南岳陽市、江蘇淮安市、江蘇省鎮江市、海南澄邁縣等地區舉行了相關應急演練活動。

緊接著7月份，吉林省遼源市、遼寧省盤錦市、湖南省懷化市、山西省太原市、江蘇省無錫市、四川省、重慶市、黑龍江省、浙江省麗水市等地舉辦了演練活動。

8月以來，海南省陵水縣、廣西壯族自治區河池市、北京石景山區、甘肅省臨澤縣、甘肅省張掖市、甘肅省白銀市平川區等地也開展了相關的應急演練活動。

中國招標投標公共服務平台的公開信息顯示，8月1日，河南展研文化傳媒有限公司以37.5萬元人民幣的價格中標了「鄭州市不明原因肺炎聚集性疫情應急演練項目」。資訊顯示，該公司成立於2023年4月18日，是一家以從事文化藝術業為主的企業。

從上述看，各地演練的形式有實戰演練、桌面推演等。對於開展應急演練活動原因，遼寧省盤錦市、黑龍江省疾病預防控制中心等都表示是要「提升突發公共衛生事件的應急處置能力」。

8月13日，甘肅省衛生健康委發布消息稱，近日，市衛生健康委、市疾控中心組織開展聚集性不明原因肺炎防控桌面推演，市縣區疾控中心50餘人參與演練。15日，甘肅省12320衛生熱線電話工作人員稱，是國家層面針對10個省份已提出了要在8月底進行傳染病拉練。

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