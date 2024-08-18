柯文哲公布4點改革措施　認處理方式「荒腔走板」被質疑治國能力

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波持續延燒，柯文哲18日宣布反省措施、黨內改革，包括從今天開始啟動財務監督委員會、建立長期合作的律師團、應變小組與善後小組，並要求時任競選總幹事黃珊珊，定期將查帳進度跟社會報告；而柯也坦承這次案例發生至今，外界質疑的不是他的誠信，而是懷疑他的治國能力，因為處理方式看起來仍是荒腔走板。

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者黃國霖攝，下同）

【10：30更新 民眾黨說明】

柯文哲18日上午8時10分左右離開住宅，並且在家門口受訪。柯文哲表示，昨晚有特別回到民眾黨中央黨部看一下，帳大概已經查了三分之一了，「我想這事件到現在也鬧了一週，我們痛定思痛，民眾黨過去幾年當中遇到過很多挫折，不過每次都還是可以克服挫折、繼續前進。」

柯文哲提及，經過這週的反省，有幾樣黨內改革要做，第一「財務監督委員會」，過去民眾黨就有這個制度，因為這種捐款不管是多小的捐款，都有一個很完整的財務監督委員會，而且還有外聘的委員檢查財務支出，「我們赫然發現這次總統大選，我們怎麼會沒有這制度？它完全沒有作用，等於是1、2個人在看帳，然後又把主要工作外包，這的確是很大問題。」

柯文哲指出，最近中央黨部開始在跟外部軟體公司聯繫，因為目前企業很多是電子記帳，這次問題是看到憑證要支出，最後把憑證全部移交給會計師登錄，這有很大的問題，「我們自己好像沒有內帳。」因此中央黨部要開始建立電子帳戶系統，如果可以建立的話，將來選舉帳戶也能一併使用，「終究還是要電子化，才不像這次整個帳亂七八糟。」自己昨天大概看了一下，幕僚將有問題的帳單抽出來一大堆，從5萬6登錄成5600元等一大堆數字錯誤。

柯文哲說，第二點，還是要建立長期合作的律師團，像是這次幕僚被傳訊，律師就真的是隨便抓，因為平常沒有做準備，但政黨很容易牽涉到法律糾紛，所以要建立長期合作的團隊。

柯文哲稱，第三點，要重新建立黨內應變小組，選舉期間有設立一個比較簡單的，以這次案例來看，倒覺得社會大眾不是懷疑他的誠信，而是懷疑他的治國能力，「因為事情發生以後，那個處理還是⋯在我們看起來還是荒腔走板，所以真的要依照我們的慣例，寫SOP、啟動標準。」例如3家媒體報導同件事情，就要啟動緊急應變小組。

柯文哲認為，最後一點，自己昨天有找黃珊珊來談，並跟對方說「辭職最簡單，屁股拍一拍就走路，現在整個善後小組還是要你來負責」，因為當時黃是總幹事，現在出事了，但仍有相當多的查帳數量，必須要在監察院系統去更正，「這些查帳結果與其陷入被動、讓媒體每天抓1、2個錯誤來打，不如定期把每天查帳進度、發現什麼，直接跟社會報告。」

柯文哲強調，面對媒體抹黑，還是要有新聞回應能力，至少從今天早上9點在中央黨部就開始開會，有個完整的組織來做這件事，總結就是今天開始啟動財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組與善後小組，「民眾黨成立以來遇到很多困難，但過去5年都可以克服這些困難、繼續往前進，所以這次我也是跟大家講，我們不會被挫折打倒，一定會繼續努力、繼續前進，我們終究要改變台灣。」

不過，民眾黨稍早補充說明，柯文哲受訪提到未成立「財務監督委員會」的，是指柯文哲競選總部，民眾黨一直備有「財務監督委員會」且內外部委員都有，以確保帳目清楚確實；民眾黨既已有財務監督委員會及會計作業簽證流程，柯稍早強調的是，未來在競選期間，應將財務監督委員會及電子帳務系統納入競選活動之運作，以避免再發生類此錯誤。