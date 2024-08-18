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宏都拉斯前副總統：若2025年當選總統「將與台灣復交」

▲▼宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者李登文瓜地馬拉市17日專電

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）表示，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。

納斯拉亞曾是宏都拉斯第一副總統，也曾是現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）重要的政治盟友。當卡斯楚推動與中國建交時，納斯拉亞多次公開反對，並且高分貝力挺台灣。納斯拉亞現正爭取所屬黨派「自由黨」（Partido Liberal）的總統候選人提名。

納斯拉亞在接受宏都拉斯當地媒體「美洲電台」（Radio America）專訪時，再次反對宏都拉斯與中國簽訂自由貿易協定（FTA），納斯拉亞更強調，如果他當選總統，將再次承認台灣是一個國家，並且恢復和台灣的外交關係。

納斯拉亞也表示，宏都拉斯的外交政策應該是和世界上所有國家，建立商業關係並創造出口市場，不需要任何政治和意識型態的承諾。他更提出數據表示，2022年，宏都拉斯向台灣出口1億2100萬美金，僅向中國出口1100萬美金，但宏都拉斯卻從中國進口超過2億美元，這是一個非常不平等的貿易往來。

納斯拉亞指出，宏都拉斯與台灣斷交後，光是在養蝦產業就損失了8000個直接工作，和5萬個間接工作機會，損失慘重。

納斯拉亞2天前在社群平台X上，批評卡斯楚是「騙子」，而中國和宏都拉斯簽FTA，只是想要「殖民」和「剝削」宏都拉斯的人民。

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