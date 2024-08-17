「伊莉安娜」輪今晨脫淺成功　海洋污染危機解除

▲伊莉安娜輪8月17日凌晨4時23分脫淺。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪因凱米颱風影響，7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，歷經25天，今(17日)凌晨4時23分由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，解除海洋污染危機。

強颱「凱米」侵襲台灣期間，發生8起船舶擱淺案件，其中「伊莉安娜」輪7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，為避免造成海洋油污染，航港局要求船舶所有人積極處置和完成餘油抽除作業，人員均安。其中「伊莉安娜」輪上載有20名印尼籍船員，及包含重油在內總共約245噸的油品，為擱淺難船中船員人數及載油量最多者。

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為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，航港局長葉協隆要求啟動應變機制並召開23次緊急應變會議，督促船舶所有人在確保船員安全無虞，展開殘油抽除作業，在進行船體安全評估後，決定採用拖帶方式移除。為免影響當地生態，要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。

航港局表示，歷經2個星期動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，今凌晨4時23分由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響威脅，該船後續由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。

航港局長葉協隆表示，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境。