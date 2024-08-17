強降雨會更劇烈　鄭明典：持續好幾天

▲豪雨續發，下周二前防劇烈降雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)持續受低壓帶影響，容易有劇烈降雨，豪雨續發。氣象專家林得恩表示，周日到下周二西南風增強，「火上加油」，強降雨將更顯著。前氣象局長鄭明典表示，西南風增強，對流時間拉長，還會持續好幾天。

前氣象局長鄭明典今在臉書上表示，西南風增強，不太能以「午後雷陣雨」來描述。他說，西南風增強，對流持續時間拉長，不是「來得快、去得也快」的那種西北雨天氣型態，還會持續好幾天。

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台灣大學大氣科學博士林得恩則在氣象粉專「林老師氣象站」指出，「豪雨將續發！」昨日降雨顯著，台南新化3小時累積降雨量就達156.5mm，逼近大豪雨等級；而嘉義東石時雨量92.5mm，台南龍崎82.5mm，短延時、強降雨，相當驚人。

▲豪雨續發，劇烈降雨持續好幾天。（圖／林老師氣象站）

林得恩進一步表示，今日天氣仍受低壓帶影響，各地雲量偏多，天氣仍屬不穩定，易有劇烈降雨；由於環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨發生，且嘉義以南地區雨勢最為明顯，不論是平地或山區，都有局部大雨或短延時豪雨發生的機會。

午後雷雨猛烈，林得恩表示，中午過後，各地皆有局部短暫雷陣雨，遍地開花，對流發展旺盛，伴隨雷擊、閃電及強陣風等劇烈天氣，中部以北地區及其它山區也都有大雨或短延時豪雨發生的機會。

林得恩強調，重點是周日(18日)至下周二(20日)，「環境將再加上西南風增強的關鍵因子，火上加油」；評估短延時、強降雨將會更加顯著且集中，請嚴加注意。