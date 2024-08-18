陸少年被醫美診所騙貸款隆乳「直播賺錢」　回家變B罩杯母怒討公道

▲少年遭推銷隆乳，母怒討公道。（圖／微博）



圖文／CTWANT

中國一名智能障礙的19歲男孩在醫美診所找工作時，工作人員告訴他，做隆乳手術後可靠直播賺錢，增加收入，儘管男孩擔心在做完整容手術後會讓他擁有女性的外表，並表示自己沒有錢做手術，但工作人員則向他保證男性也可以，然後說服他分期付款，還建議可以用直播收入償還貸款，最後手術讓他變成了B罩杯，男孩媽媽得知後則決心討回公道。

據報導，男孩的母親盧姓女子來自中國湖北省武漢市，她說兒子最初在醫美診所找工作，其提供全膳，月薪為人民幣3千元（約新台幣1萬3545元），而當他在診所詢問工作機會時，一名員工說「你可以先做完隆乳手術，等身體恢復後再開始工作。」理由是手術後可靠直播賺錢。

對此，儘管男孩表示，擔心在做完手術後會讓他擁有女性的外表，並表示自己沒有錢做手術，但工作人員則向他保證男性也可以，然後說服他分期付款，並建議他可以用直播收入償還貸款，「我們有很多主播主在這裡做整容手術，賺了很多錢，有些平台允許一周內提款，有些平台甚至允許每天提款。」

男孩最終於7月28日接受了整容手術，並申請了人民幣3萬元的貸款，還額外貸款了人民幣7千元來支付手術費用，共3.6萬人民幣（約新台幣16.7萬元），當母親得知後，感到十分震驚，表示「手術讓我兒子變成了B罩杯，下面有兩條長長的疤痕，看到這些傷疤我心碎了。」

雖然經過反覆協商，植入物被移除，但其母親說這再次「傷害」了她的兒子，她也分享了醫療報告，顯示兒子有智力障礙，心智能力是5歲孩子，還患有憂鬱、焦慮和睡眠障礙。

對此，母親決心討回公道並向媒體求助。湖北律師事務所律師告訴媒體，「如果這個人是無行為能力人，那麼監護人，也就是本案中的父母，必須簽署這樣的手續。第一，錢一定要退、第二，如果造成傷害，一定要賠償。」

此案也在社交媒體上引起強烈反響，網友紛紛留言問「什麼？一個19歲的男孩？豐胸？我簡直不敢相信自己的眼睛」、「這太令人憤慨了，一些美容診所與詐騙集團沒有什麼不同」。

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