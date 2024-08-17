收到「財政部載具歸戶異常通知」點開是詐騙！　2關鍵可識破

記者黃翊婷／綜合報導

近日有網友表示，收到來自財政部的電子郵件，說他載具歸戶異常需要填寫資料更新，點選信件中的網址，卻被導向填寫信用卡資料的頁面，這才驚覺是詐騙，幸好最終並未上當。財政部呼籲，近日發現有人冒名寄送電子郵件，試圖騙取民眾金融帳號、密碼，若民眾收到類似信件，可以先檢查「寄件者信箱」、「服務平台網址」，來判斷是否有異常狀況。

▲網友收到載具歸戶異常的詐騙電子郵件。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友在臉書「爆料公社」發文表示，電子信箱收到來自財政部的載具歸戶異常通知，信件中沒有出現不符合台灣生活的用詞，所以當下沒有起疑，點選網址之後，卻被導向填寫信用卡資料的頁面，這才發現怪怪的，險些上了詐騙集團的當，幸好即時警覺，沒有繼續操作下去。

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其他網友也紛紛留言表示，「（信用卡資料填寫頁面）上面有簡體字」、「太可怕了」、「感謝你的告知，功德無量」、「現在詐騙不是貪就會被騙，是現在的詐騙實在太高招了」。

▲財政部提醒，可以從寄件者信箱、連結網址辨別是否為詐騙信件。（圖／翻攝自財政部電子發票整合服務平台）

財政部16日也發布聲明表示，近日發現有人偽冒本平台網頁及電子信箱，試圖騙取民眾帳號密碼，若民眾收到類似的電子郵件，請務必確認寄件者信箱以及連結網址，以免受騙，財政部電子發票整合服務平台的信箱是「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」，網址是「https://einvoice.nat.gov.tw」或「https://www.einvoice.nat.gov.tw」，也可以撥打內政部警政署165防詐騙專線尋求幫助。