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超商微波爐「隱藏功能」曝光！　萬人驚：太神奇了

有網友指出連鎖超商的微波爐不用自己按秒數，在紅外線下掃描QRcode就會跳出秒數。（示意圖／Pixabay）

▲有網友指出連鎖超商的微波爐不用自己按秒數，在紅外線下掃描QRcode就會跳出秒數。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人生活忙碌，超商微波食品快速又方便，成為不少民眾的選擇之一。最近有網友去超商要使用自助微波爐，有路人提醒「掃那個QRcode就可以了」，並親自示範，他才得知超商微波爐的隱藏功能，事後上網分享剛學到的新技能，其他人反應卻很兩極。

原PO日前在Threads發文分享日常生活，他去連鎖超商買吃的，排隊使用自助微波爐，前一位客人用完後和他說「掃那個QRcode就可以了」，當下感到一頭霧水，路人直接把他買的商品放進微波爐，原來有紅外線可以感應QRcode，直接設定好微波秒數，「這樣就不用問要按幾號」，很感激路人讓他學到新技能。

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貼文一出吸引超過7萬人瀏覽，不少人感到新奇，直呼「這個功能好炫，第一次看到，學到新知識了」、「超商微波爐是高科技耶」、「可以微波還能掃描，太神奇了」、「我也常常困擾買的微波食品要按幾號、微波多久時間」。不過，有內行人透露，目前只有部分新款微波爐才有類似的掃描功能，大家使用前還是要注意一下。

另一派人則分享體驗新微波爐的感想，「我上次照著做！得到外圍燙了！裡面依舊冰冷的炒飯一盒！」、「照它的秒數常常不夠熱，要多按」、「這台機器立意良善，但我可能會覺得不好用」，評價相當兩極。

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