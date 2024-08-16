墾丁商圈震撼彈！　21年餐飲名店「冒煙的喬」9／2結束營業

▲墾丁「冒煙的喬」9月2日結束營業 。（圖／取自業者臉書）
記者陳崑福／屏東報導
在墾丁經營21年美式餐廳「冒煙的喬」，因觀光景氣下滑以及人力問題，於9月2日結束營業，業者並在臉書po文貼出相關訊息，這是繼去年墾丁麥當勞熄燈後，另一家餐飲名店結束在墾丁的生意。
「冒煙的喬」墾丁店於2003年開店，受墾丁觀光業興起帶來大批人潮，生意興盛，十多年前搬到大灣路上擴大營業。受墾丁觀光業下滑影響，生意受到影響，加上人力不足，墊高成本，決定9月2日結束營業。
業者在臉書po文宣告結束營業：
親愛的顧客們，
經過多年的經營和大家的支持，
我們懷著沉重的心情宣布，
墾丁大灣店將於9/2正式結束營業。
這個決定對我們來說極其艱難，
但由於各種無法克服的挑戰，
我們不得不做出這個痛心的決定。
自開業以來，
我們一直致力於為大家提供
美味的餐點和溫馨的用餐環境。
在這段時間裡，
我們與您一同度過了無數美好的時光，
從每一道菜品的創新，
到每一次聚會的歡笑，
這裡充滿了我們共同的回憶。
感謝 每一位支持我們的顧客，
您們的喜愛和鼓勵是我們前進的最大動力。
也感謝 每一位辛勤工作的員工，
您們的努力和奉獻讓我們的餐廳充滿了愛與溫暖。
我們非常歡迎大家繼續光臨我們高雄及台中各分店，
感謝大家一直以來的支持與厚愛。
我們將拍賣店內所有傢俱及佈置物，
如您有興趣，歡迎儘速選訂，
我們將以最優惠的價格提供給您。
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