墾丁商圈震撼彈！　21年餐飲名店「冒煙的喬」9／2結束營業

▲墾丁「冒煙的喬」9月2日結束營業 。（圖／取自業者臉書）

記者陳崑福／屏東報導

在墾丁經營21年美式餐廳「冒煙的喬」，因觀光景氣下滑以及人力問題，於9月2日結束營業，業者並在臉書po文貼出相關訊息，這是繼去年墾丁麥當勞熄燈後，另一家餐飲名店結束在墾丁的生意。

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「冒煙的喬」墾丁店於2003年開店，受墾丁觀光業興起帶來大批人潮，生意興盛，十多年前搬到大灣路上擴大營業。受墾丁觀光業下滑影響，生意受到影響，加上人力不足，墊高成本，決定9月2日結束營業。

業者在臉書po文宣告結束營業：

親愛的顧客們，

經過多年的經營和大家的支持，

我們懷著沉重的心情宣布，

墾丁大灣店將於9/2正式結束營業。

這個決定對我們來說極其艱難，

但由於各種無法克服的挑戰，

我們不得不做出這個痛心的決定。

自開業以來，

我們一直致力於為大家提供

美味的餐點和溫馨的用餐環境。

在這段時間裡，

我們與您一同度過了無數美好的時光，

從每一道菜品的創新，

到每一次聚會的歡笑，

這裡充滿了我們共同的回憶。

感謝 每一位支持我們的顧客，

您們的喜愛和鼓勵是我們前進的最大動力。

也感謝 每一位辛勤工作的員工，

您們的努力和奉獻讓我們的餐廳充滿了愛與溫暖。

我們非常歡迎大家繼續光臨我們高雄及台中各分店，

感謝大家一直以來的支持與厚愛。

我們將拍賣店內所有傢俱及佈置物，

如您有興趣，歡迎儘速選訂，

我們將以最優惠的價格提供給您。