5個月45萬韓客來台　觀光署再出招「邀圭賢任台灣觀光代言人」

▲觀光署邀請人氣韓星圭賢擔任台灣觀光代言人。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為拚今年千萬國際旅客和衝刺韓國市場，觀光署今(16日)公布全新韓國市場台灣觀光代言人，邀請高人氣韓星、Super Junior成員圭賢擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢表示，台灣有許多觀光勝地和美食，很喜歡台灣，現在更有使命感讓更多韓國人知道台灣的美。

近年來，韓國吹起「台灣瘋」，台灣獨有的美景及美食深獲韓國旅客的喜愛，依據交通部觀光署統計，今年1到7月共有430萬國際旅客來台，其中1至5月來台韓國旅客人數已突破45萬人次，位居來台旅客第三大客源國，哈台儼然形成韓國海外旅遊新風潮，獨特「台灣感性」氛圍更登上韓國論壇熱門關鍵字。

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為持續衝刺韓國訪台旅客人次，交通部觀光署於今公布全新韓國市場台灣觀光代言人，邀請Super Junior成員且在台韓都享有高人氣的韓星圭賢，擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢今從交通部觀光署國際組長黃易成手中接下台灣觀光代言人委任書。

圭賢表示，很開心為觀光署和台灣擔任觀光代言人，他很喜歡台灣，台灣很多觀光勝地和好吃的地方，現在他更有使命感，要讓更多韓國人知道台灣的美。

圭賢受訪時表示，他來過台灣很多次，現在終於可以當上台灣觀光代言人很激動，當他知道可以當代言人時，第一時間想法是「終於來了」，他這次來台灣拍攝，去了之前較喜歡的地方，也有新鮮的體驗，像他個人頻道曾經介紹過高雄，接下來想介紹更多沒去過的地方，譬如花蓮。

圭賢今也在記者會現場大玩「台灣觀光大會考」，秀出台灣觀光知識，更大口品嚐台灣特色美食，完成來台必嚐的美食清單，他也大讚最愛台灣豆漿。圭賢也選出他最喜歡的三大台灣美食為牛肉麵、油條豆漿、起司蛋餅。

▲觀光署邀請人氣韓星圭賢擔任台灣觀光代言人。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署國際組長黃易成表示，今年1月到5月韓國旅客到台灣超過45萬人次，觀光署今年上半年已到首爾北部宣傳，9月釜山也會有宣傳活動，韓國南北齊發一起進行宣傳，也將邀請人氣享譽全球的韓團Super Junior成員圭賢擔任代言人。

黃易成表示，圭賢跟台灣連結度很高，他不但是Super Junior成員，也曾來台灣long stay，且來台灣旅遊很多次，也分享很多台灣早餐和美景，圭賢跟台灣的連結度是選擇圭賢擔任代言人的主因；未來觀光署也會持續推出觀光促銷措施，跟圭賢聯手，希望年底韓國旅客來台人次可以達到更漂亮的數字。

觀光署長周永暉則表示，韓國是主要的市場，希望更多韓國旅客來台灣，選擇代言人有兩個重點，第一要認同台灣是好的旅遊目的地，另外就是要好的熱誠，圭賢有熱情且認為台灣值得探索，台灣魅力驚喜無限，有很多小鎮驚喜、美食可以探索，圭賢是很好代言人，期待跟圭賢合作讓韓國旅遊市場更能看見台灣。

▲觀光署長周永暉曝邀請圭賢擔任代言人主要是因為他對台灣有熱誠。（圖／記者李姿慧攝）

新年度韓國市場台灣觀光代言人圭賢與台灣連結性十足，除於今年已造訪台灣多次，亦透過拍攝Vlog介紹台灣之美，15日抵台後，即馬不停蹄展開宣傳影片拍攝行程、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點，圭賢也將推廣今年韓國市場宣傳主題「浪漫就在你身邊」的台式浪漫潮流。