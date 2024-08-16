墾丁觀光業雪崩！房產專家嘆「自挖墳墓跳下去」：把旅客當傻子

▲墾丁觀光業蕭條，房產專家認為，絕對是自挖墳墓然後跳下去的。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者柯振中／綜合報導

在墾丁經營21年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布9月2日結束營業，消息曝光後受到台人討論。對此，房市專家Sway表示，墾丁變成這樣，絕對是「自己挖墳墓然後跳下去的」，不必去怪罪大環境或疫情，更是直言旅客「被當傻子」，言語之間充滿惋惜。

Sway在臉書上分享，疫情結束以後，他立即去了墾丁2趟，期間入住了某間高價旅館，但入住後發現地板發霉、裝潢破損，甚至連牆壁都長出植物，也沒有清潔人員打掃。雖然景觀無敵，但服務普通，在國旅當中價格屬於天花板等級，遠輸泰國的曼谷、印尼的峇厘島，相當不值得。

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▲墾丁觀光業蕭條，房產專家認為，絕對是自挖墳墓然後跳下去的。（示意圖／記者許宥孺攝）



除此以外，Sway說，現在墾丁的食物與1、20年前相比，差異相當巨大，如今不少名店態度變差、整天抱怨物價及店租調漲，連帶著菜價上漲，雖然消費者願意買單，但總會心生「東西變難吃、服務變差、食材品質下降」等想法。

Sway還說，墾丁大街上還有1支100元的炸薯、不新鮮的炸花枝或組合骰子牛，「你說全世界的旅人要去墾丁被當傻子？」當然，還是有不少認真經營的商家，無論是特色行銷或努力研發新菜色，讓顧客趨之若鶩，但良幣容易被劣幣逐出。

Sway感嘆，難道真的要等到墾丁蕭條，政府及民間才願意認真經營嗎，又或是要任憑天價飯店、餐廳自由發展到倒光，「然後我們還有多少觀光，可以值得說：歡迎來到台灣？」