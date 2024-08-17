新北女KTV唱歌遭性侵！包廂內喝酒「被扯開上衣」絕望掙扎

▲新北一名女子跟好友約唱KTV，喝酒後卻在包廂內遭侵犯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子小琪（化名）與友人邱男相約唱KTV，沒想到歡唱的過程中，邱男竟藉機將她壓制，在包廂內強行性侵得逞，嚇得小琪報警提告。新北地院審理後，判邱男3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小琪與邱男是朋友關係，過去互動良好，2人2023年9月間相約唱歌喝酒，某天凌晨4點一同前往某知名KTV。

怎料酒酣耳熱之際，邱男為了自身慾望，竟然不顧小琪拒絕，強行將對方的上身衣物扯開，並且動手侵犯，嚇得小琪連忙拒絕。

▲女子與好友到KTV唱歌飲酒，卻在包廂內遭侵犯。（示意圖／123RF）



不過，邱男並沒有理會小琪持續掙扎、抗拒，反而是進一步利用體型優勢壓制，並強行脫下小琪的私密衣物、動手侵犯逞慾。小琪遭到相識多年的好友欺侮，身心嚴重受創，崩潰前往警局報案，並且到醫院驗傷。

新北地院法官認為，邱男與小琪是朋友關係，應有良好的互動、信任，且對女性更應該尊重，但邱男為了一己私慾，竟在KTV包廂內強制對小琪做出性交行為，嚴重傷害了小琪的身心健全，以及對友情的信賴。

雖然邱男犯案後坦承犯行，也有意願和解，不過最終未能達成。新北地院法官審酌後，依照強制性交罪，判邱男3年2月有期徒刑。