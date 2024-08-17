錢包不見了！首爾新林洞KTV女員工遭砍死　警逮捕中國籍女兇嫌

▲首爾市冠岳區新林洞某地下KTV爆發砍人事件，死者血跡被雨水沖刷。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞再度爆發殺人事件！一名30多歲的中國籍女性前往某地下室KTV，和年約20多歲、在KTV擔任員工的女性朋友見面，然而過程中她卻遺失錢包，豈料她懷疑是對方偷走自己的錢包，和對方起口角衝突，隔天竟然就持刀砍殺對方，鮮血灑滿走廊。

根據韓媒《朝鮮日報》，首爾地鐵2號現新林站附近、位於首爾市冠岳區新林洞堂谷十字路口的商辦大樓，本月14日下午2時10分傳出殺人事件，兇嫌為一名持有中國國籍的30多歲女性A某，慘遭砍死的受害者為20多歲的KTV女員工，雙方前一天見面後，A某質疑對方偷走錢包，於是選擇隔天前往對方工作的KTV理論。

在一陣激烈的口角與衝突後，A某拿出早已準備好的刀具，往該名20多歲女性友人的腹部猛捅，鮮紅的血液頓時遍布在一樓整條5公尺長的走廊，一旁還滾落著衝突時遭到破壞的口紅，在大雨的沖刷下，30公分長的血跡旁散落著用來止血的衛生紙。

該棟大樓2樓韓醫院（傳統醫術）的職員表示，「外頭傳來激烈的爭吵聲，原來是一樓有受害女性遭到砍傷，兩人都處於非常激動的狀態。等我向警方報案後，發現受害者已經倒臥在地」；附近商家則透露，救護車到場10至15分鐘後仍未出發，直到現場有男性大喊「人都快死了，怎麼還不送醫？」

該名受害女性雖送醫搶救，卻仍於當天下午3時回天乏術。

目前該名行兇的中國籍女性，已被警方以殺人罪嫌拘押。