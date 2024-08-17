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補習班2寶爸狼師「廁所指交國一女學生」　賠償換緩刑

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台中補習班狼師指交國一女學生，賠償換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中已婚男子阿正(化名)在補習班當老師，卻與國一女學生撫摸、接吻，進而將她帶到廁所指交，讓女學生身心受創，前往諮商後全案才曝光。台中地院審理，法官審酌阿正已和女學生和解，依犯4個對於未滿14歲之女子為猥褻罪、1個對於未滿14歲之女子為性交罪，合併處2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，阿正在台中某補習班擔任老師，明知女學生小美(化名)才國一，卻趁她年幼無知、性意識未成熟之時，在補習班走廊、教室內和她接吻，還隔著衣服摸小美胸、臀。阿正又於2014年2月初過年期間，和小美相約台南天鵝湖公園見面，趁隨行的小美姊姊上廁所時，將小美拉到一旁親吻、撫摸。

阿正食髓知味，又趁小美來補習時將她帶到廁所，解開小美內衣親吻胸部並撫摸下體，並在2014年6、7月間，在補習班內對她指交得逞。小美因此在親密關係的建立及人格發展上都受創，進行諮商時說出此事，諮商中心緊急通報，全案才曝光。

全案審理時，阿正坦承犯行，法官依他只和小美性交1次，且沒有違反意願，犯後和小美達成調解並賠償，小美及其家長皆表示願意原諒阿正等情，按刑法第59條給予阿正減刑。

法官指出，阿正無前科，素行尚可，審酌他目前從事補教業，月收入約4萬5千元至5萬元，已婚、有2名年幼子女等情，依犯4個對於未滿14歲之女子為猥褻罪、1個對於未滿14歲之女子為性交罪，合併處2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

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