日神人學者：柯文哲「挑戰兩黨」角色已落幕　台灣將重回傳統藍綠對決

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風暴，且每日都爆出新的帳目問題，成為民眾黨創黨以來最大危機，曾多次精準預測我國大選的日本政治學者小笠原欣幸斷言，民眾黨未能展現第三勢力存在感，支持度已經減半，加上此次金錢醜聞，民眾黨所扮演的「挑戰兩大黨體制」關鍵角色恐怕已經落幕。台灣政治應會重回傳統的藍綠對決格局。

柯文哲假帳案風波爭議不斷，除有廠商爆料未開發票卻申報民眾黨政治獻金、96萬便當說法前後不一、高價裝潢競總、競選小物費用、授權金爭議、木可公司的角色以及幽靈計程車資等，都引發質疑。

​

小笠原欣幸指出，雖然柯文哲至今挺過無數失言風波、決策失誤及紛爭，但台灣政治評論家認為「這次的情況相當不妙」。接下來的焦點將是檢方調查能否釐清不透明的資金流向，但現階段尚無法確定是否會演變成重大案件。然而，可以肯定的是，柯文哲和民眾黨的形象已遭受重創。

​

小笠原欣幸說明，柯文哲去年參選總統時，嚴厲批判兩大黨腐敗墮落，呼籲要讓清廉務實的第三勢力崛起。這樣的立場吸引了許多對政治失望、在貧富差距社會中處於不利境地年輕人的期待，募得大量小額政治獻金捐款。毫無疑問的，那些小額捐款並未被足夠珍惜處理，未來這樣的印象將會一直烙印在他們身上。

​

小笠原欣幸分析，民眾黨在1月的立委選舉中雖然掌握了關鍵少數，但在立法院一開始就選擇與國民黨合作對抗民進黨政府，未能展現第三勢力的存在感。參考民調結果，柯文哲和民眾黨的支持度較1月的選舉結果減半。在選舉半年後的7月，除了柯文哲御駕親征縣市長選舉的奇招之外，民眾黨已難以重振聲勢。

​

小笠原欣幸直言，在此基礎上又加上這次的金錢醜聞，預計支持率將進一步下滑。如此一來，民眾黨所扮演的「挑戰兩大黨體制」關鍵角色恐怕已經落幕。台灣政治應會重回傳統的藍綠對決格局。然而，柯文哲仍有一批死忠支持者。即使調查上升到柯文哲本人，支持者也可能會解釋為陰謀論或遭受政治迫害來維繫支持；此外，隨著時間經過，其他政黨也可能出現腐敗問題，使焦點變得模糊。

​

小笠原欣幸認為，國民黨正在苦惱如何應對「友黨」的困境。民進黨則「趁機」展開追擊民眾黨的行動。柯文哲也勢必會竭盡全力求存。台灣民眾黨即使走向式微，仍可能持續在台灣政壇佔據一席之地，影響著兩大陣營的勝負。未來仍需持續關注柯文哲和民眾黨的動向。