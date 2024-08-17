柯文哲假帳風波怎究責？　他列白「6巨頭」說法酸：6人卻有8個派系

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風暴，且每日都爆出新的帳目問題，成為民眾黨創黨以來最大危機，如何究責也成為黨內頭痛問題。民進黨政策會執行長王義川今（17日）列出民眾黨6位頭人公開受訪開砲的說法，王義川表示，一個黨才5、6個人卻有7、8個派系，每個人都在護主子，看要跟誰合縱連橫，現在是群魔亂舞，很多都直接公開對幹，「這個政黨已經五年，結果出事了就是幾個頭人鬥來鬥去。」

王義川也列出此次柯文哲司法案件五組關係人，分別是李文宗兄妹、總幹事黃珊珊、黨主席夫人陳佩琪、小草廠商和會計師端木正、以及時任北市副市長彭振聲等京華城案關係人等。

王義川秀出民眾黨幾位頭人受訪片段，發言人陳智菡日前表示，怎麼可以把柯文哲害這麼慘？他這麼相信財務長，把帳全部外包給會計師，竟然敢不複查，這個帳是需要簽證、有法律責任的，這麼一大筆錢可以這樣隨便弄出去。

陳智菡直言，大家都在檢討黃珊珊，黃是總幹事一定要被追究責任，但財務長有更大問題，作為帳房應該要非常乾淨、仔細，結果他都沒有做到，讓整個團隊拚盡全力打完仗後，讓大家覺得我們（民眾黨）虎頭蛇尾、做事不乾淨。

前民眾黨立委陳琬惠則認為，不管是李文宗或黃珊珊講的話她都不認同，黃珊珊是CEO，一家公司的帳怎麼處理難道沒責任？這些單據都是李文宗跟黃珊珊簽名，這件事情比當時藍白合六點協議更嚴重。

謝立功表示，財務有財務主管，但會計項目中如何核實當然由專業人士來做、也就是會計師，但總幹事怎麼能置身事外？一定要負起最大責任，記者會中李文宗願意負責、鞠躬也鞠得很低，黃珊珊只有點頭示意，不知道那算不算道歉，這件事情對民眾黨傷害很大，當然有人需要負責。

立委黃國昌是哽咽稱，會計師怎麼可以做這種事。中央委員江和樹則表示，第一時間黃珊珊沒有請辭，現在在請辭沒有意義。黨內群組也流出對話，有人認為應該連立委都請辭，排在不分區第一須負起責任。

前立委蔡璧如批評最為激烈，她激動表示，你看她（黃珊珊）的嘴臉！會計師要視為自己人，全宇宙怎麼會有這麼勇敢的兩位戰狼去打會計師？如果他有錯也不是他一個人的錯 在什麼位置就要承擔 競總財務長還可以說很負責任說不知道，這是渣男啊！

對於這幾段訪談，王義川指出，陳智菡講了關鍵字「不乾淨」，陳智菡話中有話，擔任一個財務長卻不乾淨，陳智菡把事情推給李文宗，說黃珊珊有責任「但是」小聲罵黃珊珊、大聲譙李文宗，陳那天也有找陳佩琪喝咖啡，陳智菡顯然跟黃珊珊、陳佩琪兩個派別很好，狂罵李文宗兄妹跟小草廠商。

王義川分析，陳琬惠同樣罵李文宗跟黃珊珊，但順序跟力道就不一樣了，主要針對黃珊珊；謝立功聲稱端木正是專業的、李文宗已道歉，所以黃珊珊要負責；黃國昌沒有罵李文宗、黃珊珊，只有罵端木正；江和樹針對黃珊珊；蔡璧如則是李文宗、黃珊珊、陳智菡三個都罵，且都罵得很難聽。

王義川感嘆，一個黨才5、6個人卻有7、8個派系，每個人都在保衛戰、護主子，看要跟誰合縱連橫，現在不是群龍無首，而是群魔亂舞，很多都是直接公開對幹的，「這個政黨已經五年，結果出事了就是幾個頭人鬥來鬥去。」

