賴清德為截肢狗狗「斑斑」辦入厝趴　呼籲：不棄養！領養取代購買

實習記者石嘉豪／台北報導

8月17日是國際流浪動物日，總統賴清德選在今天公開自己認養了一隻名為「斑斑」的狗狗。賴清德表示，斑斑因為陷阱而截肢，雖然行走不是很方便，但卻不怕生，自己第一眼看到，就想要帶斑斑回家，他也呼籲大家，領養取代購買，並且不棄養，「這是一個改變生命的行動」。

賴清德提及，今天是「國際流浪動物日」，他有個開心的消息想和各位分享，也就是家裡有了新的狗狗家人「斑斑」，已經在前陣子為牠辦了入厝派對。「和斑斑的初次相遇，是在今年6月屏東縣動物之家的揭牌典禮，當時一看到牠，我就想要帶牠回家。」

賴清德透露，斑斑因為陷阱而截肢，在台灣愛狗人協會的照顧之下，已經逐漸康復，雖然行走不是很方便，卻不怕生，仍然熱切地探索自然、愛著周邊的一切。

▲總統賴清德領養截肢狗狗「斑斑」。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

此外，賴清德表示，他也為迎接斑斑的入住做了許多準備，希望牠感到舒適開心，雖然，曾經擔心斑斑會不會無法適應新環境？但台灣愛狗人協會理事長顏杏娟告訴他，這是必經的過程，他們對於每一個送養的毛小孩，即使再不捨，都要放手讓牠去尋找牠的幸福。

賴清德說，近年來，許多單位不斷推廣「領養取代購買、領養不棄養」，他認為，這不僅是重要的觀念，更是一個改變生命的行動。

賴清德強調，因人類棄養而在外流浪的犬貓，可能會對自然環境、台灣原生種造成影響，因此，希望大家一起努力，減少流浪動物，也嚴肅嚴肅地看待自己對每個生命的承諾。

▼總統賴清德為斑斑準備了牠專屬的碗與玩具。（圖／翻攝自Threads／賴清德）