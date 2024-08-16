賴清德準備2水果送莊智淵　拜託他為台灣再培養出「蘋果、鳳梨」

▲總統賴清德特別準備兩個水果，拜託「桌球教父」莊智淵，除了柚子之外，未來要為台灣栽培出蘋果跟鳳梨。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會16日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，下午1點直接在總統府開趴，舉行「台灣英雄派對」。總統賴清德也早早抵達會場跟選手們逐一致意，他還送給「桌球教父」莊智淵鳳梨、蘋果，並拜託他在栽培出柚子後，也要為台灣培養出蘋果跟鳳梨。

賴清德一進到派對現場，先是遇到「小林同學」林昀儒。賴清德對他說，「我一直認為你會贏，雖然後來很可惜，但你的拚勁精神跟你的技術真的非常棒」、「我那天也有跟你媽媽聊天，總統府音樂會的時候他坐在我隔壁的隔壁」；而林昀儒則以一慣風格害羞地表示，「媽媽有跟我講」。

隨後，賴清德坐下來跟莊智淵、「柚子」高承睿、林昀儒一同享用珍珠奶茶。賴清德跟莊智淵說，「老將、新兵表現都很好」並且關心大家的心情，莊智淵則說，「我是還蠻開心的，跟以往奧運感覺不太一樣，帶著他們打，很開心」。

賴清德跟莊智淵說，「你過去栽培了柚子，看看未來能不能栽培出鳳梨和蘋果」，並當場拿出早就準備好的「蘋果、鳳梨」兩樣水果，感謝莊智淵一路的付出與努力，並向他說「辛苦了」。

此外，賴清德還跟三位大聊「桌球經」，表示這次奧運很仔細看球賽，「認為最難的球賽就是桌球」、「有上旋球、下旋球，有快有慢，有走中路、走旁邊，有殺球、有接球，真的很困難、很不容易」，並再度感謝桌球隊在奧運上面的表現，國人都非常肯定，最後則與在座大家一起「珍奶乾杯」。