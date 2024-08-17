美機場恐怖跟蹤　怪男一路尾隨母女「沒機票竟能登機」

▲女乘客一家四口登機之後，發現尾隨的可疑男子也上了飛機，就坐在同一排。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名男子在機場形跡可疑，不但尾隨一對母女進入女廁，還在未持機票的狀態下成功登上達美航空班機，甚至坐在這對母女同一排座位，直到女子丈夫開口詢問男子時，空服人員才驚覺有狀況。這名男子事後被帶下機，導致班機延誤。

美聯社、紐約郵報報導，事發於維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場，女乘客蘿倫本頓（Lauren Benton）一家四口8月2日抵達機場，要與丈夫、6歲和9歲孩子一起搭機返家，但卻發現有可疑男子機場航廈一路尾隨。

當蘿倫本頓帶著小女兒進入女廁時，這名男子跟著踏進女廁，讓她變得更加害怕。不只如此，就連一家四口登機之後，男子也上了飛機，還坐在同一排。

這狀況讓蘿倫本頓的孩子們變得很緊張，她向空服人員通報此事，她的丈夫也當場詢問這名男子。空服人員立刻驚覺有狀況，要求這名男子出示登機證，但他持有的機票卻是同日另架達美航空班機的機票，最終被帶下飛機。

這架班機隨後進行安全檢查，導致延誤近2小時。達美航空16日表示，公司正進行相關調查，釐清此人是如何在沒有機票的情況下登機，「達美航空有為登機口工作人員與機組人員制定流程，以查驗起飛前登機者是否就是預定該航班的旅客，達美航空正進行內部審查，並在審查期間與當局保持聯繫」。