台灣人到日本超愛買！最常買超量夯品　上網販售、轉賣最重罰200萬

▲出國瘋狂採買之餘，也要注意是否超過入境限制的數量，以免得不償失。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

時值暑假，不少人趁機出國大肆採購藥妝品，專家提醒，許多民眾不熟悉藥品、醫療器材入境的規定挨罰，像是國人愛買的日本「合利他命」，許多人以為是維他命，其實在台灣歸類為藥品，有一定的數量限制，且僅能自用。另外，用不完的藥品上網販售也不行，就有Youtuber因販賣合利他命遭罰12萬元，最高甚至可罰200萬元！

合利他命因含有維生素B、E等成分，具有舒緩痠痛、疲勞的效果，因此一直廣受國人喜愛，由於在日本購買較為便宜，因此成為必買的藥妝伴手禮。台北予志藥局執業藥師王明媛一直都在協助海關查驗旅客的攜帶藥品，她表示，合利他命一直都是超量攜帶的熱門品項，食藥署也證實合利他命是最常見的超量或販售的違規品項。

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「民眾自國外帶回的保健食品、維他命、眼藥水等非處方用藥，每種最多限12瓶，但我曾看過有人超量攜帶30瓶！」王明媛說，結局就是超限制數量的藥品會被沒收、銷毀，得不償失！如果真的有超量需求，建議乖乖填寫申報單。王明媛提醒，國人愛買的眼藥水，品牌多功能五花八門，購買前切記一原則「眼壓過高、青光眼患者勿用」，因為藥水中的類固醇成分，恐讓眼壓更高增加失明風險。

食藥署食品組視察高毓言表示，個人購買國外保健食品，每人限量為膠囊、錠狀類食品每種最多12瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），所有合計不超過36瓶，一般食品價值需在1000美元以下，且總重量在6公斤以內。每種非處方藥也只能攜帶12瓶（盒、罐、包、袋），且各種非處方藥合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限。

至於藥粧店輕易可購得的OK繃、保險套、衛生棉條、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等則屬於醫療器材，在規定數量下不必申請，例如OK繃總計不得攜入超過60片、保險套60個、衛生棉條120個、日拋隱形眼鏡單一度數60片，每人以單一品牌及2種不同度數為限。

若是明顯超量進口醫材或藥品，甚至可能被質疑有販售意圖，恐因未經核准擅自輸入藥品而涉及刑責，可能遭處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

▲合利他命由於太受歡迎，食藥署證實是最常發生超量、違法販售的藥品。（圖／翻攝自live japan官網）

至於買太多藥用不到是否可以轉售，答案也是不行的！替人代購或轉售藥品，恐違反藥事法，可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰，甚至可能涉及藥事法第83條刑責，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5000萬元以下罰金。

食藥署食品組副組長鄭維智說明2種常見違規情境，一是國外攜帶食品回國後販售，二是網路上購買國外進口食品後再轉賣；食藥署統計，2021年至2022年共裁處474件，裁罰金額達871萬元，其中金額最高的案例是民眾在網路上販售國外代購的維生素、膠原蛋白錠等保健食品，且同時以多身分於不同網站販售，屬於多次違規行為，遭開罰18萬元。

另外，部分保健品若是劑量較高也屬於藥品，南投市和康藥局林宏益藥師舉例，維生素C超過每日用量上限1,000毫克就列為藥品管理，曾有民眾於網路上販售高劑量維生素C（2000毫克），結果遭處3萬元罰鍰，建議民眾別因小失大，千萬不要上網轉賣用不完的藥品或保健品。

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