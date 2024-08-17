東京餐酒館集體食物中毒！5人用餐完腹瀉送醫　勒令停止營業一周

▲位於東京都港區的餐酒館「TOMBOY赤坂店」傳出集體食物中毒事件。（圖／翻攝自Tabelog）

記者羅翊宬／編譯

台灣今年3月下旬爆發寶林茶室中毒案，造成6人中毒、器官衰竭死亡，隨後陸續有多間餐廳遭人通報，引發社會對於食安問題的關注。不過，日本東京都也傳出一間餐酒館集體食物中毒的案件，5人用餐後出現腹瀉等症狀。

根據日媒《讀賣新聞》，位於東京都港區的餐酒館「TOMBOY赤坂店」昨（16）日驚傳志賀菌（痢疾桿菌）引發集體食物中毒的案件，3組饕客、共計5名男女（28至34歲）陸續前往用餐，其中有4人在7月31日用餐後出現腹瀉、腹痛等症狀，至於另一人則是於隔天（8月1日）出現相同症狀，其中一人甚至嚴重到住院治療。

目前5人皆陸續恢復健康。

東京都港區保健所調查後，從其中2人的檢體驗出感染志賀菌（痢疾桿菌），而上述向保健所投訴食物中毒的5人皆曾在同一間餐廳用餐。此後，保健所研判為志賀菌所引起的食物中毒。

報導指出，該起案件是2000年展開統計以來，首宗因感染志賀菌而導致食物中毒的案件。

目前港區區公所已經針對該間業者做出處分，命令從16日起停止營業一周。

據悉，該間餐酒館距離東京地鐵赤坂站只有3分鐘，開放露台座位和包廂，提供燒烤無限暢飲套餐。