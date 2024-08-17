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颱風遠離日本！40歲男戶外工作「手指遭夾斷」　電線桿應聲折斷

▲▼7號颱風的強風、豪雨16日對日本關東地區造成影響，圖為千葉縣安房郡白濱町。（圖／達志影像／美聯社）

▲7號颱風的強風、豪雨16日對日本關東地區造成影響，圖為千葉縣安房郡白濱町。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年7號颱風「安比」儘管沒有登陸日本，其暴風圈卻於昨（16）日為關東地區帶來強風和豪雨，各地傳出手被夾斷、被窗戶玻璃割傷等事故。至於交通方面，則造成東京至名古屋的新幹線停駛、東北新幹線和山陽新幹線部分列車停駛，日本國內航線停飛等；不過隨著颱風遠離，今（17）日陸續恢復行駛。

目前颱風暴風圈已逐漸遠離關東、東北地區。不過，日本氣象廳警告，福島縣仍會出現局部性降雨。

根據《日本放送協會》，颱風安比的暴風圈16日影響關東、東北地區，連帶造成各地傳出災情。首先是福島縣相馬市，一名50多歲男子17日凌晨2時30分趁降雨時在住處清掃雨水槽，豈料卻不慎滑倒，造成腿部輕傷。福島縣宮本市，在安達太良休息站內，有一輛貨車撞向轎車，造成轎車內3人受傷。

▲▼東海道、山陽新幹線16日受颱風影響停駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲東海道、山陽新幹線16日受颱風影響停駛。（圖／達志影像／美聯社）

颱風帶來的強風在關東地區傳出災情。神奈川縣川崎市高津區，一名40多歲男性在高級公寓外執行作業，豈料卻在強風吹拂之際，手指遭門夾斷。神奈川縣藤澤市，某70多歲女性16日下午遭強風吹拂而跌倒，額頭受到輕傷。茨城縣笠間市，某撐傘步行的70多歲男性受強風吹拂摔倒，出現輕傷。

茨城縣水戶市，位於市中心的南町商店街的走廊散落著碎玻璃，警方立刻拉起封鎖線管制，原來是該地某6層樓建築物的玻璃窗因強風吹襲而破損，幸好並未造成行人受傷。

▲▼受颱風影響，東京羽田機場多個航班停飛，旅客只能待在航廈等候。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼受颱風影響，東京羽田機場多個航班停飛，旅客只能待在航廈等候。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼受颱風影響，東京羽田機場多個航班停飛，旅客只能待在航廈等候。（圖／達志影像／美聯社）

另外，在東京都大田區，則是有電線桿因強風吹襲而斷裂，該電線桿總高度7公尺、半徑20公分，原本豎立在道路和人行道之間的花圃附近，豈料卻因強風吹襲而導致3至4公尺處應聲折斷，往人行道方向倒去，砸在其他電線桿上，幸好未造成人員受傷。

受到颱風影響，東海道新幹線16日全面停駛東京至名古屋段，而名古屋至新大阪則是大幅減班。至於17日是否恢復行駛，JR東海表示，在經過設備安全檢查後，目前全線已經恢復行駛，同時編列臨時列車，其中新大阪至東京的「希望號列車」加開3個班次、東京至新大阪則加開4個班次。

東北、山陽新幹線部分列車16日停駛，至17日則開始恢復通行。

▲▼東京都澀谷區某行道樹倒塌，阻礙車道通行，現場目擊者表示，疑似聽到雷鳴聲。（圖／達志影像）

▲東京都澀谷區某行道樹倒塌，阻礙車道通行，現場目擊者表示，疑似聽到雷鳴聲。（圖／達志影像）

JR東日本千葉支社指出，受到颱風影響而於16日停駛的部分鐵道路線，17日經過設備檢修、確認安全後，將從上午7至10時起陸續恢復行駛，包括總武本線、成田線、內房線、外房線、東金線；不過，東京都至千葉縣銚子市的「特級潮騷號」則仍舊停駛。

另外，在日本國內航線的部分，全日空（ANA）、日本航空依舊有68個航班停飛。

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