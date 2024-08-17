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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋風潮！LV推3.3萬元「烏龜掛飾」　網吐槽：不發光還醜又貴

▲LV推出的烏龜掛件要價7400元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲LV推出的烏龜掛飾要價7400元人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名網友近日發現，知名精品品牌LV的官網上推出了，一款價格7400元的「烏龜掛飾」（人民幣，下同，約台幣3.3萬元）。不少網友聯想到，「可能是為了跟上全紅嬋熱潮推出的。」

綜合陸媒報導，LV所推出的這款烏龜掛飾，可以用來放耳機、零錢、鑰匙等小物品，同時也推出不同顏色，供消費者選擇。

▲▼LV推出烏龜掛件。（圖／翻攝自微博）

▲▼LV推出烏龜掛件。（圖／翻攝自微博）

▲▼LV推出烏龜掛件。（圖／翻攝自微博）

▲▼LV推出烏龜掛件。（圖／翻攝自微博）

▲LV還推出不同顏色。（圖／翻攝自微博，上同）

相關貼文引起熱議，不少網友直呼，「這設計太醜了吧，跟全紅嬋的夜光小烏龜比，這不會發光，還很貴」、「好醜！邊角料清倉嗎，誰買真的笑誰了」、「又醜又貴，這不是明擺著搶錢嗎？還蹭上全紅嬋的熱度了」、「又來蹭我們奧運冠軍的熱度，蹭也不會好好蹭，做好醜啊，還能賣這麼貴一個」、「7400把智商按在地上摩擦，還沒全妹的夜光小烏龜好看」。

▲▼LV推出烏龜掛件。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋先前秀出，自己的夜光烏龜收藏。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋曬出滿地烏龜。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋先前在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽前，被網友發現在直播間買「烏龜盲盒」，引起熱議。她近日返家後，在社群平台上曬出自己的「夜光烏龜」戰利品，讓粉絲笑翻直呼，「奧運冠軍王者『龜』來。」

全紅嬋也曾在去年亞運會賽後採訪上透露，自己喜歡烏龜的原因是「覺得烏龜又醜又可愛的」。師姐王涵也補充，「全紅嬋特別喜歡綠色。」所以粉絲時常會到比賽場邊，送她烏龜相關的娃娃吊飾等等。

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