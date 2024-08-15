曾教拿捏英文遭拒！陸記者稱全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」…網氣炸

記者廖翊慈／綜合報導

大陸南方日報的體育記者朱小龍近日直指，全紅嬋在向德國友人秀金牌的影片中，行為舉止瘋瘋癲癲顛，還說道「全紅嬋以後不跳水像一個白痴一樣能行嗎？」不少網友挖出，朱小龍正是先前在採訪全紅嬋時，想教對方「拿捏」英語卻被拒絕的記者。

▲朱小龍稱，全紅嬋在德國友人面前的行為瘋癲。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，朱小龍近日開直播提到全紅嬋時調侃道，「她在別人的視頻裡，例如在奧運村裡面，瘋瘋癲癲的給人家德國選手展示金牌什麼的，她現在也開始學英語了哇！她現在也意識到這個東西，就是在國際賽場上要跟一些人交流。」

朱小龍還以高姿態直呼，「我覺得這樣很好，妳不光是要把跳水跳好，妳作為一個人還是怎樣，妳長大了以後不可能跳水一輩子嘛！妳不跳水以後，像個白癡一樣能行嗎？」

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台項目中，拿下金牌。朱小龍當時在全紅嬋的賽後採訪時問道，「妳老說這個『小小巴黎拿捏』，我有一個問題要現在考一考，『拿捏』妳知道用英語怎麼講嗎？我教教妳好不好？」

▲全紅嬋先前拒絕朱小龍，教自己拿捏的英文。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋當時拿著烏龜娃娃放在面前，並淡定地回應朱小龍，自己不會拿捏的英文，但也不需要讓對方教自己，「不用了，我不想知道。」朱小龍當下尷尬地笑了笑，試圖緩解僵住的氣氛。

▲全紅嬋奪下巴黎奧運女子單人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社，上同）

朱小龍該段發言引起網友不滿，「曹尼瑪，你誰？你算什麼東西，有什麼資格評價全紅嬋」、「全紅嬋作為世界頂尖的跳水運動員，人家在自己擅長的領域做到了極致，你別用自己的低賤標準去衡量人家全紅嬋，懂嗎」、「這可真是王八開會啊」、「公然侮辱奧運冠軍全紅嬋，這該被舉報徹查」、「會說英語就高人一等了？我真是要口吐芬芳了」、「你上次採訪問那什麼屁？是去公費旅遊的吧」、「全紅嬋當然不用跳一輩子水，人家馬上退休都能過得比你好」、「他講話的嘴臉真的有夠欠抽」。