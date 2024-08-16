直播諷全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」！　陸體育記者遭「嚴肅處理」

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名體育記者近日在一場直播中，稱全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「像一個白癡」，引發陸網輿論關注。15日，所屬媒體集團發公告表示，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。

▲大陸一名體育記者稱全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「像一個白癡」。（圖／翻攝自極目新聞）

此前，巴黎奧運會期間，有記者向全紅嬋採訪時問，「妳知道拿捏用英文怎麼說，我教妳啊」，結果被全紅嬋回了一句「我不需要」。

此後，南方報業傳媒集團一名體育記者朱某某在連線直播的時候說了這樣一些話，「給德國運動員展示金牌的時候瘋瘋癲癲全紅嬋也開始去學英語了哦？妳作為一個人，長大了，不可能跳一輩子水，妳不跳水以後像一個白癡一樣能行嗎？」

8月15日21時許，大陸南方報業傳媒集團發布聲明稱，「集團一名體育記者違規私自參加網路連線節目，發表涉我奧運健兒的錯誤言論。集團對此高度重視，迅速組織開展調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。」

一大票網友看後叫好，「充分說明文化水準和個人素質沒有關係」、「記者比普通人高貴在哪里？？為啥執法機關不介入？」、「微博上的都抓了好幾個，這個為啥不抓進」、「麻煩嚴肅處理」、「公開網路霸凌未成年奧運冠軍全紅嬋，請道歉」。

不過，也有網友對處理記者不認同，「說的話確實很傻逼，但是單位憑啥處理呢，違反了啥法律或紀律呢？因為他傻逼就處理他？」、「言辭不禮貌不尊重對方，公開道歉聲明就可以了，因為的確就只是不禮貌不尊重罷了，也沒有什麼大逆不道的說辭吧」。