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印度千輛戰車大演習！　中印談判後邊境出現1.5萬士兵

▲99A主戰坦克。（圖／翻攝自騰訊網）

▲中國以《西部雄風》回應印度軍演。（圖／翻攝自騰訊網）

記者陳香菱／綜合報導

不久前，中印才進行雙邊會談，達成緩解緊張局勢及維護邊境和平的協議，印度卻在與中國和巴基斯坦接壤的「拉達克」地區，啟動了一場大規模軍事演習，出動近1500輛各式戰、甲車。對此，中國也加強了邊境防務的準備。

據印度媒體綜合報導，印度在「拉達克」進行了例行軍事演習，還推出輕型戰車「佐拉瓦」（Zorawar），此戰車是為高海拔作戰而設計的新坦克，能夠在崎嶇地形中靈活機動，代表了軍事實力的提升。

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）近日前往北京，與中國外交部長王毅進行雙邊會談，並於7月31日的中印邊境事務第30次會議中，雙方同意保持外交軍事管道溝通，維持邊境的和平。

印度國防部強調，這次軍演屬於例行性演習，是為了測試軍隊在高山地形下，使用最新武器系統的能力。

據印度國防部（ministry of defence）公布資料顯示，軍隊此次召集三個戰鬥旅，總計約15,000名士兵，在軍演中測試大量的軍事裝備，包括380輛主戰坦克、超過1,200輛裝甲車、200多門火砲和火箭炮系統，此外，印度空軍也派出幻象2000、蘇-30MKI等多型戰機。

▲99A主戰坦克。（圖／翻攝自騰訊網）

至少80輛的99A主戰坦克。（圖／翻攝自騰訊網）

面對印度在邊境的軍事演練，中國也做出回應。解放軍西部戰區發布了《西部雄風》宣傳片，強調中國的強大作戰能力和軍事優勢，還展示了100輛04A步兵戰車、80輛99A主戰坦克、PHL-03多管火箭炮及各式重裝合成旅「自走砲」。宣傳片發布後，被外界視為中國對印度軍事行動的警告。

中國國防部也發出一段展示「軍事實力」的短片，影片中指出，號稱大國之翼的「運-20」，原本依航管規定標準，起飛間隔時間為2-3分鐘，為了提高軍事實戰化訓練，起飛間隔改為1分鐘，落地間隔為1分半，它是國家戰略能力的重要支撐，也是保障安全和發展利益的堅強後盾。

▲解放軍西部砲兵營。（圖／翻攝自騰訊網）

▲解放軍西部砲兵營。（圖／翻攝自騰訊網）

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