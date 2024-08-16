高空跳傘慶生！俄49歲婦「傘沒打開」重摔亡　墜落畫面曝光

▲俄羅斯一名49歲婦人為了慶祝生日參加高空跳傘，結果重摔身亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名49歲婦人為了慶祝生日，選擇和朋友一起參加高空跳傘，結果當她從2650英尺（約807公尺）高空一躍而下時，她的降落傘居然沒有打開，最後墜落在樹上，全身多處骨折，緊急送醫搶救多日後，仍傷重不治。

В Кирове девушка спаслась, когда у неё не раскрылся парашют во время прыжка с высоты 800 метров



Она зацепилась стропами за дерево и отделалась лишь травмами. pic.twitter.com/Cr0wwjYVxI — Новиков Александр (@AlexNovi) August 4, 2024

根據《鏡報》報導，來自俄羅斯基洛夫州（Kirov）的49歲婦女埃爾紹娃（Olga Ershova）為了慶祝生日，在上（７）月27日和朋友一起參加當地波蘿西諾飛行場（Poroshino）的高空跳傘活動，沒想到卻發生致命意外。

當埃爾紹娃從2650英尺高空跳下後，她的降落傘沒有正確打開，從曝光的畫面可以看到，她的墜落速度遠超過其他2位朋友。

飛行教練發現異常後，也立刻大喊要她打開備用傘，結果還是來不及，埃爾紹娃直接重摔在一棵樹上，身體嚴重骨折。

埃爾紹娃被送往醫院時還有生命跡象，甚至還能下床走路，結果最終仍因傷勢惡化不治。目前當局已針對這起事件展開刑事調查。