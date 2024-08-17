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社會 社會焦點 保障人權

快訊／武陵農場浪浪「饅頭」受困峭壁3天　救援成功畫面曝光

記者李陳信得／台中報導

「饅頭救下來了！」20位救援人員興奮的叫出來，一隻黃色的毛小孩不知為何原因，受困在台中市和平區武陵農場內一處隘口的峭壁上，今(17)天來自北部的台灣愛克特動物重生救援協會獲報後，帶著裝備和雪霸管理處及武陵農場人員共同前往救援，從清晨到午後經過7小時後，終於將受困3天的黃狗浪浪「饅頭」給救下來，現場人員紛紛興奮的說「終於救下來了」。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 一隻流浪犬饅頭受困武陵農場內的隘口峭壁上3天，今日重生救援協會及雪霸公園及場內人員共同協力將狗狗救援下來。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

救援人員 Henry從峭壁上方綁著繩索往下垂降，不料離狗狗只剩一步的時候，繩索居然不夠長！還好Henry 還是用網子網住了狗狗，但是此時此刻已經精疲力盡的 Henry，沒有辦法扛著狗狗再往上爬，於是站在下方的救援人員及熱心民眾，已經在地面架設好超大的網子，就這樣在大家團結合作下，狗狗掉下架設好的網子，這場三天的懸崖驚魂救援任務，終於圓滿落幕。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

據了解，這隻流浪狗常出沒在武陵農場裡，由於常有遊客拿食物餵牠，加上牠並不會攻擊人，農場人員不沒有趕牠走，還幫牠取了名字叫「饅頭」。

「饅頭」疑似是追逐其他小動物時受困懸崖，牠被發現時，已經被困好幾天，無法自行脫困，生命垂危，協會接獲消息後，立即組織了一支由專業救援人員和武陵農場觀行組組長及勤務班組成的團隊，前往現場展開救援行動。面臨複雜的地形和極具挑戰性的環境。他們在確保自身安全的前提下，利用專業的登山和救援設備，小心翼翼地接近受困的狗。經過數小時的努力，救援隊終於成功將這隻狗安全地從懸崖上救出。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台灣愛克特動物重生救援協會表示，這次成功的救援行動再次彰顯了協會對於動物生命的高度重視和承諾。他們強調，任何生命都應該被珍視，無論處境如何艱難，他們都會全力以赴，伸出援手。武陵農場呼籲社會大眾提高對流浪動物的關注，並支持相關救援和保護工作。他們感謝所有參與這次救援行動的志願者，沒有他們的協助，這次救援將無法順利完成。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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