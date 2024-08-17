快訊／新北休旅車撞賓士！保齡球掃倒待轉機車　8人受傷最小僅5歲

記者戴上容／新北報導

新北市三重區新北大道一段與中華路口，今17日下午3時38分發生嚴重車禍，一輛黑色賓士車沿新北大道一段左轉中華路，被白色小客車高速衝撞，車禍波及一旁的待轉機車，事故共造成8人受傷送醫，最小的傷者年僅5歲。車禍撞擊畫面曝光，可見2車相撞力道相當大，瞬間車體零件四散，在待轉區的機車群如保齡球般紛紛倒地。

這起事故發生在今17日下午3時38分許。69歲尤男載著乘客林女(68歲)，駕駛黑色賓士車沿新北大道一段左轉中華路，與38歲陳男車上載著乘客楊女(34歲)駕駛白色自小客車沿新北大道直行往台北橋方向，兩車於路口猛烈撞擊。

▲▼ 三重嚴重車禍，兩車相撞，波及到一旁待轉區機車 。（圖／記者戴上容翻攝）

事故波及機車待轉格停等的普重機車駕駛陳男(45歲、酒測值0)、阮女(26歲、酒測值0)、施男(47歲、酒測值0)和後座乘客施女(5歲)。4名機車騎士們全都是因四肢擦挫傷緊急送醫。

另外，黑色賓士車駕駛尤男胸部挫傷、乘客林女四肢擦挫傷；白色自小客車駕駛陳男四肢擦挫傷、楊女四肢擦挫傷，均由救護人員協助送醫診治。總計共8人受傷送醫，最小僅5歲。

車禍瞬間畫面曝光，可見到黑白車相撞，2車頭嚴重毀損，瞬間零件四散，事故波及到一旁機車騎士。員警獲報到場後立即管制疏導交通、拖吊排除事故車輛，同時依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。