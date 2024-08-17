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認真+太有責任感=「倒楣體質」！腦科學家：不珍惜自己會被吃死死

▲李姓男子在桃園市上市科技大廠擔任助理工程師，月薪6萬餘元，但2017年1月間在加班期間昏倒，送醫急救後仍不治，家屬質疑過勞猝死。（示意圖／視覺中國CFP）

▲認真、不懂懷疑別人，又有強烈責任感的人，也是兼具了「倒楣鬼」的要素。（示意圖／視覺中國CFP）

文／中野信子；譯者／陳亦苓

摘自／悅知文化《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法

「認真、不懂得懷疑別人、能真誠傾聽他人說話，又具有強烈的責任感」，如果身邊有這種人存在，你或許會覺得他很不錯。但，其實這樣的人也可說是兼具了倒楣鬼的要素。

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這世上，有在薪資和工時等勞動條件方面違反勞基法的「黑心企業」存在。我曾讀過一篇與某黑心企業老闆有關的文章，根據該文的敘述，這位老闆總是雇用「好用的人才」。他所認為的「好用人才」的部分特性，正是「認真、不懂得懷疑別人、真誠傾聽他人說話、有強烈的責任感」。

一般應該都會覺得這是理想的優秀人才吧。但我在閱讀這篇文章時，卻不禁認同這類人的確會被黑心企業給吃乾抹淨。

為何那些具有常識上被認為是理想性格的人，會成為倒楣鬼呢？所謂認真，某意義上是讓自己符合社會規範。不懂得懷疑別人、真誠傾聽他人說話，某意義上是沒有「自我」，也就是並不珍惜自己。

一個傾向於讓自己符合社會規則、沒有自我的人，若是再發揮責任感的話，又會變成怎樣呢？這樣的人，即使發現自己進入的企業有些不對勁、待得不是很自在，也遲遲無法辭職。因為他們會覺得其他員工都這麼拼命努力，自己卻辭職逃跑，這樣不僅對不起大家，也無法盡到責任。他們誤解了責任感的用途。

即使是普遍被認定為理想的事，如果運用不當，也會產生負面效果。那麼，到底該如何運用常識才好呢？我們必須把社會上的規則或常識視為「相對」而非「絕對」正確。當然，在多數情況下我們必須遵守它。但請不要忘記，也有一些時候，依狀況自行行動而不採用他人意見，才是好的做法。

最重要的是「不要把社會上的規則與常識置於自己之前」，而要想最該珍惜的還是自己」

順道補充，傾向於全盤接受社會規則與常識的人，很可能也比較缺乏對新奇事物的探索性。

人類具有無法滿足於日常生活、想瞭解新事物、能感受到學習新事物樂趣的天性，我稱之為「新奇探索性」。新奇探索性取決於遺傳，每人程度不同。

例如去便利商店買飲料時，會想嘗試新口味產品的人，新奇探索性通常較高，總是固定買烏龍茶的人則較低。每當新的電子產品或新手機上市，便立刻跟風購買的人新奇探索性高，遲遲不換新機的人則較低。

新奇探索性偏低的人，一旦相信社會規則與常識是正確的，往往就會一直遵守下去，容易重視規則與常識更甚於自己。

雖然與生俱來的新奇探索性高低度無法更改，但我們可透過有所自覺，而在一定程度上改變。例如購買寶特瓶飲料時，若發現自己總是買同樣的口味，就該意識到「我的新奇探索性偏低」。而這便能幫助你改變自己的行為，像是「下次買寶特瓶飲料時，我要勇敢嘗試新口味」，或「我很容易就全盤接受社會規範與常識，要多注意才好」等等。

你的新奇探索性是高還是低呢？若覺得自己的新奇探索性偏低，不妨好好檢視一下，你是否重視社會的規則與常識甚於自己。

★本文摘自悅知文化《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法》，作者中野信子，日本超人氣腦科學家。180度顛覆思考方式之作，日本熱銷超過230,000冊。鑽研腦科學近20年發現，「運氣」看似不科學，其實已有許多研究論文證明，有一些行為舉止及思考模式，能夠確實地改善運氣。「運氣」並非與生俱來，而是會隨著「思維」及「行為模式」而改變，「幸運，100%事在人為。」

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