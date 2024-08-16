日狂銷「科學轉運」手冊！腦科學家研究：幸運體質100%人為打造

▲日本腦科學家認為，「幸運100%事在人為」。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人以為「幸運」都由天而定，也會羨慕他人擁有「幸運體質」，但人氣腦科學家中野信子提到，其實「幸運100%事在人為」，運氣並不是與生俱來的，而是會隨著「思維」及「行為模式」改變。她撰寫書籍分享36個好運心法，在日本狂銷23萬冊，被稱為是最全方位的「科學轉運」手冊！

中野信子是日本東京的腦科學家、醫學博士，現任東日本國際大學特聘教授、森美術館理事，長年來致力於腦科學、心理學的研究與寫作。她鑽研腦科學近20年發現，「運氣」看似不科學，但其實已有許多研究論文證明，有一些行為舉止、思考模式，能夠確實地改善運氣。

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換句話說，「運氣」是可以被控制的，而大腦的運作，足以影響人們是否能成為「運氣好的人」。她認為，只要遵循特定方式，將大腦訓練成「幸運腦」，幸運之神就會降臨在身邊。

▲將大腦訓練成「幸運腦」，幸運之神就會降臨在身邊。（示意圖／視覺中國CFP）



書中舉出「好運的人」會做的事，包括早睡早起，讓「⾎清素」順利分泌。還會大聲說出「我好幸運」，刺激「海馬體」，強化記憶進而持續好運。除此之外，幸運的人也經常會做「利他行為」，使「內側前額葉皮質」做出好評，獲得多重愉悅感。

幸運的人並非都不會遇到壞事，但會把人生當作「隨機漫步模型」，坦然接受負面事件，並不會自暴自棄。而積極且正面地祈禱，可使「β-內啡肽」、「多巴胺」、「催產素」等激素活躍。另外，當我們「靠近幸運的⼈」，也會刺激「鏡像神經元」，自己也會跟著越來越幸運。

中野信子引用學術研究及理論，從腦科學的角度，深入剖析影響「運氣」的36個心法，撰寫成書，如今該書也將來台發行繁體中文版《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法》，由悅知文化在8月19日上市。

▲日本狂銷23萬冊「科學轉運」手冊，《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動》。（圖／悅知文化提供）

該書被譽為是全方位的「科學轉運」手冊，在日本狂銷23萬冊，裡頭的方法不但不用耗一分錢，也不需花費太多時間，日本讀者也紛紛好評，「讀完這本書，真的變幸運了！」、也有28歲女性上班族說，「不管是運氣好或壞的人，遭遇到的事原來都是一樣的。這個事實讓我大為吃驚，從此改變了看待事情的角度。」還有69歲男性讀者表示，「以前總認為自己運氣很差，但讀完這本書後，徹底翻轉了我的想法。感覺就像一束光照進我的人生，真的很感謝。」