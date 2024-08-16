陸委會批對岸濫權押人　國台辦：欺騙恐嚇台灣民眾

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國安部日前宣稱破獲了上千起台諜案，被陸委會批評是以模糊不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成分裂勢力或間諜。對此，國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局有關言論完全是惡意歪曲、誤導輿論，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，欺騙恐嚇台灣民眾。

國台辦發言人朱鳳蓮提到，「他們故意混淆極少數『台獨』頑固分子和廣大台灣同胞，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，不但意圖欺騙、恐嚇台灣民眾，損害台灣民眾利益，更企圖掩蓋其謀『獨』挑畔分裂國家和破壞兩岸關係的險惡用心。」

朱鳳蓮指出，「台獨」是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



朱鳳蓮強調，只有清除破壞兩岸關係的害群之馬，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉，「兩岸民眾高度支持有關依法懲『獨』措施，充分認識到依法懲治的是極少數涉『獨』盲行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。」

朱鳳蓮還說，「我們堅定支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。希望在安全健康的交流環境中，讓兩岸同胞安心交流，放心往來。」