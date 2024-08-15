兩岸同婚伴侶勝訴　陸委會：跨部會研商盼整合出方向

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

兩岸同性伴侶Ryan、Righ來台結婚面談受阻，歷經4年訴訟，台北高等行政法院日前判Righ一部勝訴，移民署必須依法進行結婚面談。對於此案的結果，陸委會15日表示，相關訴訟案件不只這一件，政府正跨部會進行研商，希望能整合出一個方向。

陸委會發言人梁文傑在例行記者會上提到，他們已經看到判決內容，相關的訴訟案件其實不只這一件，政府各部門將就後續事宜進行研商，盼整合出一個方向，「有進一步結果的話，會向各界公布。」

對於研商的內容，梁文傑指出，此案雙方已在美國結婚，有美國的結婚證書，目前還有好幾起類似的訴訟正在進行之中。

梁文傑說，「這是一審判決，對政府機關來講的話，我們必須要尊重法院的意見，但目前有多起訴訟案件，而且目前這還只是一審判決。」

▼同性婚姻。（圖／CFP）

梁文傑強調，「我們也知道，這個事情是在社會上面會引起爭議的，所以現在正在進行研商，看能不能夠有一個比較明確的方向，有進一步的結果就會公布。」

Ryan為台灣籍、Righ為中國大陸籍，兩人在高雄認識並相愛，台灣2019年同婚合法化之後，兩人原本想在台灣結婚，但卻發現法規排除了兩岸同婚，因為中國大陸未開放同婚，兩人無法先在大陸結婚，也無法取得中國大陸的結婚證明，也就無法持結婚證明向移民署申請結婚面談。

為了取得結婚證明，Ryan與Righ因此前往美國結婚，持美國的結婚證明申請來台團聚，但仍被移民署拒絕，Righ於是提起訴願、行政訴訟。台北高等行政法院2022年4月間判決Righ一部勝訴，認為兩人既已提出美國結婚證明，移民署就應該在承認美國結婚證明之前提下，審查兩人婚姻真實性與國安因素，再決定是否核准Righ來台團聚之申請。

然而，移民署卻拒絕依法院判決審查，以「不確定兩人婚姻關係該適用何種法規」為託辭，再次拒絕Righ團聚申請。

Ryan、Righ雖感無奈，但仍堅持繼續訴訟爭取權利，此次判決相較於上一次，法院雖仍未命移民署提供Righ團聚簽證，但在判決主文中已更加明白的要求移民署應判決讓Righ進行結婚面談與相關入台審查。