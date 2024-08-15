陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

▲陸客團經小三通赴馬祖旅遊。（圖／翻攝中新社）



記者蔡紹堅／台北報導

行政院長卓榮泰近日接受媒體專訪時表示，只要陸客能夠來台，那我方也願意讓台灣團客繼續過去大陸，兩岸積極互動。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑15日進一步解釋，只要中國大陸的文旅部宣布把台灣列為開放（旅遊）的地區，那我方就願意讓團客過去。

疫情之後首團陸客團上周赴馬祖旅行，目前已返回大陸，梁文傑在例行記者會上表示，這一團馬祖團進來之後，他們全力協助，非常樂見，但目前還沒有看到其他團客提出赴馬祖的申請，「馬祖風光明媚，希望陸客旅遊團能多多申請，我們都很歡迎；至於金門的部分，我們也一樣歡迎，只要有申請的話，我們就會全力協助。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



金門立委陳玉珍22日將赴北京，向陸方爭取陸客到金門旅遊，梁文傑說，這個行程陸委會知道，「我們也很歡迎大陸觀光客到金門來旅遊，如果有任何進度，我們都非常樂見。」

行政院長卓榮泰近日接受媒體訪問時提到，只要陸客能夠來台，那我方也願意讓台灣團客繼續過去大陸。對此，梁文解進一步解釋，「更具體的講，就是如果大陸的文旅部宣布把台灣列為開放（旅遊）的地區，那麼我方也願意讓團客過去，相關機關會依此方向進行評估。」