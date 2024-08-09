台獨清單5名嘴不見了！　郭正亮揭原因：中國敵對氛圍針對民進黨

▲5位名嘴日前遭大陸懲戒，左起黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國台辦7日新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄網頁，明確列出台獨清單，當中包含多位民進黨人士。對此，前立委郭正亮昨（8日）表示，中國懲獨動作全面展開，方式越來越多樣，賴清德政府卻沒有拿出任何對策。而前陣子譴責的5位名嘴不在清單，代表中國對「台獨頑固分子」，趨近於完全是政治上的定義，尤其是針對民進黨，為了凸顯措施範圍限定在法理台獨領域，證明有實質行動在推動。

大陸日前實施《關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，而劉寶傑、李正皓、王義川、于北辰、黃世聰5位名嘴皆榜上有名。而國台辦7日再度增設「台獨頑固分子」專欄網頁，並點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等政治人物，但之前5位名嘴不在此清單。

郭正亮於節目《亮劍台灣》表示，中國對台灣懲獨動作已經全面展開，方式越來越多樣，到時中國會在很多方面，結合措施、法律形式、軍事動作，步步逼近，賴清德政府卻沒有拿出任何有效對策。



郭正亮指出，國台辦網站貼出懲獨清單，共十位台灣政治人物，中國寫出名單，就為了表達這個懲戒範圍極小，且是有範圍的、有長期事證作為證明，才將他們列出。

郭正亮說，大家有沒有發現，前陣子譴責、懲戒的5個名嘴不見了，代表中國對「台獨頑固分子」，趨近於完全是政治上定義。當時5個名嘴被譴責的原因是，拿假訊息於電視上宣傳、抹黑中國大陸形象等，像是于北辰、王義川，但其實這幾個名嘴不太重要。

郭正亮認為，中國的目的，就是要告訴大家，懲戒台獨範圍是有限定範圍的，而國台辦網站還有一個頁面是「舉報犯罪嚴重新台獨頑固分子」，還附上舉報郵箱，以後一定會有很多人去舉報、使用，中國留下此形式，未來也代表從嚴認列。

最後，郭正亮強調，中國事實上希望，兩岸百姓能如常交流。但在政治領域的敵對氛圍相當明顯，尤其是針對民進黨部分人士。國台辦這個懲獨網站的意義，就是為了凸顯措施範圍限定在法理台獨領域，證明有實質行動在推動，另外，更告訴大家對於未來的發展是「留白的」。

▼國台辦增設「台獨頑固分子」專欄網 柯建銘、顧立雄等人被置頂。（圖／翻攝國台辦網站，點圖放大）