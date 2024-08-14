陸稱破獲千起台諜案　陸委會：不是「吹牛膨風」就是濫權羈押

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國安部13日宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。對此，陸委會表示，中共如果不是為了誇大業績、吹牛膨風，就是運用模糊的法律濫權羈押，「恰恰呼應也證明了政府一直以來請民眾審慎思考赴陸必要性的提醒。」

陸委會指出，中共所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績、吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

陸委會提到，中共一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除了凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首。

▼曾參與社運、選舉的楊智淵在大陸被捕。（圖／CCTV）



大陸國安部稱，對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內「台獨」分子刑事責任的執法司法實踐。對此，陸委會說，楊智淵根本就不是中共栽贓的「台獨頭目」，其的政治立場時常變化，在被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在中國以教圍棋及參加比賽為生。

陸委會還說，「如果這樣子還要被扣上『台獨頭目』的荒唐罪名，該會要再次呼籲國人，不要再相信中共『懲獨』只針對少數台灣人的騙術。」

陸委會強調，依照中共國安部的公開說法，恰恰呼應也證明了政府一直以來請國人審慎思考赴中必要性的提醒，「本會再次提醒國人，赴中之前應認知中共極權統治之體制，人身安全實具高度風險，對人權之維護欠缺法律與文明保障。國人如確有赴中之必要，請務必審慎、再三評估可能風險。」