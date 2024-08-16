連內用「也變博愛座」　老人台語狂罵！全場轟1關鍵：店家有夠爛

▲老人理直氣壯入座。（示意圖／Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

日前有老人為了爭博愛座，動手打旅客的糾紛，引發各界撻伐。一名網友則以「老人現在連內用都需要博愛座是不是？」為標題發文，某次他離開座位去結帳，被一位老人佔位，還無辜被罵了一頓，最後原PO只好請店員換位子。該文引發討論，網友紛紛開噴「店家有夠爛，明明能請他離開的...根本欺負人！」

一名男網友在Dcard表示，之前去餐廳內用，是由店員指定用餐位子，以方便管理人流，入座看完菜單，原PO就走去櫃台結帳，同時間，一位老人沒透過店員帶位，就坐在原PO的位子上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO上前表明，這是他的用餐位子，殊不知老人用台語回嗆「關我什麼事，沒看到東西佔位」，甚至還亂罵了原PO一頓。

當下原PO有理也說不清，最後只能請店員換新的用餐位子，更讓他無奈感嘆「感慨連吃飯都有博愛座...需要禮讓老人先坐了！」

底下網友也感到氣憤，認為店家應該要出面解決，而不是縱容，「店家有夠爛，明明能請他離開的，你的位置還要讓人，根本欺負人」、「是我就直接坐他大腿上，跟他說我沒看到有人」、「你做人也太客氣了吧！對這種人真的不要客氣欸，他們會這麼不要臉，一部分就是被大家慣出來的」、「明顯是老人理虧，但店員不想鬧太大，也只能請你比較方便行動的年輕人換位」、「跟年紀沒關係，純粹個人品格問題」、「店家縱容問題，不是現在老人都這樣」。