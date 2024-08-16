國家警報比地震快3秒！氣象署曝2原因　未來告警門檻擬降低

▲今上午7時35分台灣東部海域發生規模6.3地震，國家警報比地震快3秒。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今(16日)上午7時35分發生規模6.3地震，最大震度4級，除桃園、高雄、屏東外，各縣市都收到國家警報，且不少民眾發現警報比地震早3秒，氣象署曝兩原因導致警報更快更準確，包括已優化調整參數、地震附近剛好有測站。氣象署研擬未來調降國家警報發送門檻，規模6.5以上地震可能震度3級就發警報。

花蓮今上午發生芮氏規模6.3地震，全台有感，除桃園、高雄和屏東外，其他各縣市都收到國家級警報，且警報還比地震早。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此次地震國家級警報更快主要有兩個原因，一個是花蓮0403地震後，部分地區沒有收到國家級警報，因此進行檢討和優化調整參數，讓準確度更高，另一個原因則是地震發生位置剛好附近就有地震站，測站密集讓定位速度更快更準確，處理時間更新也更快。

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由於0403地震後，氣象署也邀集專家學者評估調整國家警報發送門檻，吳健富表示，未來針對比較大的地震將會調整國家警報發送標準，會議中已經有共識，但後續還有行政程序要走，暫還無法正式對外公布。

不過據了解，氣象署研擬針對規模6.5以上地震，因為震動時間會比較久，可能震度達3級地區就會發送國家級警報，針對較大地震調整發送國家警報門檻，提供足夠時間讓民眾可以因應。