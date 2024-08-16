快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　國家警報又響

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，對流旺盛，中央氣象署今(16日)下午13時55分對19縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區、苗栗縣山區升級為豪雨。氣象署也為新竹縣發布大雷雨訊息和災防告警。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１６）日新竹縣及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台灣各地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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此外，氣象署下午14時02分針對新竹縣發布大雷雨即時訊息及災防告警，持續時間至14時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨，氣象署預報，因環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且南部雨勢明顯，有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區可能有大雨或豪雨發生的機率，且局部地區到晚上仍有降雨，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

▲19縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

＊豪雨：新竹縣山區、苗栗縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島