快訊／國家警報響「大雷雨轟2地」　19縣市大雨特報

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，對流旺盛，中央氣象署今（16日）下午1時27分針對新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發布山區暴雨災防告警，並對新竹縣和苗栗縣發布大雷雨即時訊息，警戒1小時。氣象署也持續對19縣市發布大雨特報。

氣象署下午1時27分針對新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布災防告警，警戒區包括新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉，持續時間至下午3時27分。氣象署示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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同時氣象署也同步對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

另外，氣象署下午1時25分持續對19縣市發布大雨特報，氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台灣各地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

