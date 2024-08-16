快訊／上午花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署修正震央位置

▲氣象署今上午說明今起花蓮地震非0403餘震，不過下午調整參數改判納入花蓮餘震。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今（16日）上午發生規模6.3地震，氣象署原本研判與0403花蓮地震無關，不過經過8小時後，氣象署改口表示，由於地震參數的更新調整，該地震納入0403花蓮地震餘震序列。

花蓮今發生規模6.3地震，氣象署今上午8時半召開記者會，說明今地震與0403地震、昨宜蘭地震無關，屬獨立事件。不過事隔8小時後，氣象署改口宣布該起地震為0403花蓮餘震。

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氣象署表示，有關今日早上7時35分於花蓮縣外海發生規模6.3地震，受到大眾高度關注。依氣象署地震測報作業，第一時間為了防災需求會以近震央少數測站自動化提供強震即時警報資訊（地震預警、國家級警報），再來則是利用有限地震觀測站資料，快速製成地震報告供大眾參考。

氣象署指出，為進一步確認此地震位置與0403花蓮地震之關聯性，氣象署將此地震以完整地震觀測資料處理後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置則較原「北緯23.74、東經121.82」略西移至「北緯23.78、東經121.71」。

氣象署表示，由於地震參數的更新調整，該地震納入0403花蓮地震餘震序列，相關官網圖資氣象署將於日後適時更新。

根據統計，0403花蓮地震迄今包含主震和餘震已發生1653起，除主震為規模7以上外，規模6到7累計達9起，規模5到6則有85起，規模4到5有530起，規模4以下1028起。

