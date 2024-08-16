　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

▲▼懷孕。（圖／CFP）

▲澳洲一對夫妻因為生產計畫發生爭執。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲人妻琵帕（Pippa）即將迎來第一個女兒，卻為了「哪些人應該進入產房」，與丈夫發生爭執。她希望母親、妹妹與閨蜜陪伴，但不希望婆婆也加入，未料老公對此相當不滿，直呼「這也是我的小孩欸！」

根據澳洲親子網站kidspot，琵帕預產期只剩下2周時，丈夫提姆（Tim）主動表示，她的母親、妹妹和閨蜜應該進入產房，下秒卻話鋒一轉，「顯然，我媽也會在產房裡，對吧？」

琵帕根本不希望婆婆陪產，因此委婉拒絕，「我比較希望分娩期間她不在產房裡。但我不介意她在生產前後來訪。」未料，丈夫生氣表示，「所以，妳可以讓家人進產房，我就不行？這也是我的小孩欸！」

琵帕耐心解釋，她很歡迎大家來醫院探望，但希望產房盡可能保持隱私，「他媽媽在場，特別讓我不舒服，因為在我懷孕的過程中，她一直在羞辱我、批評我。」不過，丈夫依然無法理解，並且認為家人遭受忽視、很不公平，甚至拒絕說話。

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

琵帕無奈表示，「我很害怕在生孩子時，他不尊重我的意願，依然讓她（婆婆）進入產房，或者更糟的是，他乾脆不來了。」

網友們都支持琵帕，並且為她加油打氣，一些人甚至批評了陪產的行為，「分娩不是一場觀賞性的運動，這可能是他的孩子，但那也是妳的身體」、「我恨透這種一堆人擠進產房的風潮」、「這是醫療程序，不是棒球比賽好嗎」。

還有另一些網友大開玩笑，分享自身經驗，「我都不想參加自己的生產呢」、「我姊夫對我姊這麼說時，我姊直截了當地告訴他，『我不想讓你全家人在裡面看我的陰道』，『陰道』這個詞很快把他拉回現實。」

ET快訊
台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍
三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數
賴清德準備2水果送莊智淵　拜託他為台灣再培養出「蘋果、鳳梨」
小禎接受李進良道歉　帶女兒到英國遊學怒「對亞洲人相當不友善」
台船收到通知　成大前副校長黃正弘將接董事長
快訊／台南女騎士遭輾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

731部隊人體實驗太殘忍！日本名醫證實「親眼目睹」真實影像

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

奧運選手簽名會遇5.7地震　林郁婷冷靜模仿「搖晃動作」

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

不滿一路被警酒測臨檢3次　騎士怒喊：為什麼叫我吹？

731部隊人體實驗太殘忍！日本名醫證實「親眼目睹」真實影像

美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

印度女護士下班遭「拖走性侵」勒斃！　遺體找到了

婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

印尼遷都「努山塔拉」！　「運車辦國慶」遭質疑會破壞雨林生態

川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺　特勤局批准比照總統規格

普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

林智妍喝醉爆「池昌旭交的女友全認識」　透露宋慧喬被誇漂亮真實心聲

基隆塔遠見人文空間　張曼娟與讀者見面會回顧

「敢不敢守二壘？」陳傑憲內野夢不滅：兼職沒問題

墾丁觀光業雪崩！房產專家嘆「自挖墳墓跳下去」：把旅客當傻子

鷄籠中元祭「迎斗燈」遶境遊行　副市長邱佩琳：傳承百年文化

樂天MC沐妍苦學72道菜考到「廚師證照」！　爽喊：單身不孤單

炎亞綸被爆「聯誼節目神隱」害慘女嘉賓！　本尊列2點曝真實內幕

讓長者充滿活力　台東友善樂齡長者文化交流　

柯文哲爆幽靈計程車疑雲！吳怡萱嗆「政府的問題」：蔡英文也搭過

賴清德準備2水果送莊智淵　拜託他為台灣再培養出「蘋果、鳳梨」

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

國際熱門新聞

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

新宿百貨「簡體字公告」惹怒中國人！

空難前60秒　尖叫巨響後一片死寂

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

火車沒鳴笛　22歲正妹記者遭撞飛慘死

拿陌生人一顆糖果　8歲童半裸陳屍河畔

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

「六人行」男星K他命過量致死　藥頭竟是醫師

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

安比颱風進逼　羽田、成田機場750航班取消

男嫌6度開罵　法官送他558天監禁

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

即／泰國新總理出爐！戴克辛37歲幼女貝東塔

更多熱門

相關新聞

婉拒商務艙！澳金牌少女搭經濟艙原因曝光

婉拒商務艙！澳金牌少女搭經濟艙原因曝光

澳洲14歲滑板少女亞莉莎特魯（Arisa Trew）在今年巴黎奧運奪下奧運女子滑板公園賽金牌，成為澳洲史上最年輕的金牌得主。特魯與其他澳洲選手在14日返國抵達雪梨機場，儘管她的亮眼表現可讓她搭商務艙，但她卻婉拒，選擇搭乘經濟艙。

雪梨1男1女慘死公寓　疑中國情侶鬧分手變情殺

雪梨1男1女慘死公寓　疑中國情侶鬧分手變情殺

澳前總理稱台「中國不動產」　裴洛西斥荒謬

澳前總理稱台「中國不動產」　裴洛西斥荒謬

男玩命挑戰連續12天不睡覺　打破世界紀錄

男玩命挑戰連續12天不睡覺　打破世界紀錄

縱火變自焚　燒成火人54秒影片曝光

縱火變自焚　燒成火人54秒影片曝光

關鍵字：

產房陪產婆媳問題紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

即／「鴨頭」鄉代妻赴殯儀館　大批白衣人護駕

賈靜雯哭了！

地震前1天「夜空奇觀曝光」！網第一次見：天庭在大戰

獨／「鴨頭」身旁疑有背骨仔　4小弟竟棄老大跑了

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

快訊／國家警報響！　07：35地震全台有感

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！妻子是美女民代

即／「鴨頭」全身8彈孔　「肝破腸斷」腹腔被打爛

快訊／07:35台灣東部海域規模6.3「極淺層地震」　最大震度4級

陳詩媛再次道歉「關閉Threads帳號」

角頭「鴨頭」被槍殺　警疑幕後指使者是他

角頭「鴨頭」被槍殺！　民代妻IG發聲了

更多

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面