婆婆也要進產房！她崩潰拒絕　老公「護媽」怒了：那是我小孩欸

▲澳洲一對夫妻因為生產計畫發生爭執。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲人妻琵帕（Pippa）即將迎來第一個女兒，卻為了「哪些人應該進入產房」，與丈夫發生爭執。她希望母親、妹妹與閨蜜陪伴，但不希望婆婆也加入，未料老公對此相當不滿，直呼「這也是我的小孩欸！」

根據澳洲親子網站kidspot，琵帕預產期只剩下2周時，丈夫提姆（Tim）主動表示，她的母親、妹妹和閨蜜應該進入產房，下秒卻話鋒一轉，「顯然，我媽也會在產房裡，對吧？」

琵帕根本不希望婆婆陪產，因此委婉拒絕，「我比較希望分娩期間她不在產房裡。但我不介意她在生產前後來訪。」未料，丈夫生氣表示，「所以，妳可以讓家人進產房，我就不行？這也是我的小孩欸！」

琵帕耐心解釋，她很歡迎大家來醫院探望，但希望產房盡可能保持隱私，「他媽媽在場，特別讓我不舒服，因為在我懷孕的過程中，她一直在羞辱我、批評我。」不過，丈夫依然無法理解，並且認為家人遭受忽視、很不公平，甚至拒絕說話。

琵帕無奈表示，「我很害怕在生孩子時，他不尊重我的意願，依然讓她（婆婆）進入產房，或者更糟的是，他乾脆不來了。」

網友們都支持琵帕，並且為她加油打氣，一些人甚至批評了陪產的行為，「分娩不是一場觀賞性的運動，這可能是他的孩子，但那也是妳的身體」、「我恨透這種一堆人擠進產房的風潮」、「這是醫療程序，不是棒球比賽好嗎」。

還有另一些網友大開玩笑，分享自身經驗，「我都不想參加自己的生產呢」、「我姊夫對我姊這麼說時，我姊直截了當地告訴他，『我不想讓你全家人在裡面看我的陰道』，『陰道』這個詞很快把他拉回現實。」