「縱火變自焚」54秒影片曝光　澳洲嫌燒成火人趴地打滾

▲嫌犯打破店家玻璃後，入內縱火。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲警方12日公布一段54秒監視器畫面，可見一名罪犯打破美髮店櫥窗之後闖入縱火，在店裡到處潑灑汽油，接著點燃一塊被汽油浸溼的布，但此人沒想到的是，火勢瞬間延燒、甚至燒到身上，立刻衝出店外，在地上打滾滅火。

News.com.au報導，事發於7月6日深夜11時40分左右，2名嫌犯全副武裝騎著腳踏車來到現場，除了把身上包得密不透風，也戴上安全帽。依據警方公布的畫面，其中一人破窗闖入店內，把汽油倒在座椅前方的檯面上，擺放在桌上的髮品瓶罐幾乎全都遭殃。

▲▼ 澳洲嫌犯縱火變自焚。（圖／翻攝自臉書）

接著嫌犯拿起一塊被汽油浸溼的布與汽油罐，在點火之後，把手上的布與罐子一起扔至地面。然而下一秒發生的狀況讓他始料未及，火勢幾乎是瞬間延燒，店內陷入一片火海，火勢也燒到嫌犯身上。

▲嫌犯衝出店外趴地翻滾，試圖滅火。（圖／翻攝自臉書）

嫌犯立刻衝至店外、趴地翻滾，試著藉由這個動作滅火。當時另外一名同行者則是立刻上前協助滅火，最終兩人成功逃離現場。

警方表示，目前仍在尋找此案的嫌犯，已知一人使用工具砸破玻璃前門、另一人闖入縱火，希望藉由公開監視器影像，獲得相關線索。

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