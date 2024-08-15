婉拒商務艙！澳洲14歲金牌滑板少女返國搭經濟艙　親揭原因

▲14歲滑板少女亞莉莎特魯成為澳洲史上最年輕的金牌得主。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲14歲滑板少女亞莉莎特魯（Arisa Trew）在今年巴黎奧運奪下奧運女子滑板公園賽金牌，成為澳洲史上最年輕的金牌得主。特魯與其他澳洲選手在14日返國抵達雪梨機場，儘管她的亮眼表現可讓她搭商務艙，但她卻婉拒，選擇搭乘經濟艙。

▲亞莉莎特魯在巴黎奧運賽場上表現亮眼，動作近乎完美，以93.18分一舉奪下金牌。（圖／路透）

News.com.au、每日郵報報導，澳洲參賽選手返回澳洲的這趟旅程，成功奪牌的選手可以搭乘商務艙，參加過2次奧運以上的人可以選擇高級經濟艙的座位，其他人則是搭經濟艙。

不過亞莉莎特魯接受訪問時透露，她婉拒搭乘商務艙的機會，原因是想和好友科維爾（Chloe Covell）、露比特魯（Ruby Trew）一起坐在經濟艙。科維爾、露比特魯是未奪牌的滑板選手。

▲亞莉莎特魯也說，15日就會回到學校。（圖／達志影像／美聯社）

亞莉莎特魯也說，15日就會回到學校，很興奮能見到她的朋友們，還有玩滑板。她也透露，參加奧運是她11歲那時就有的目標，滑板是上屆東京奧運才首度納入的正式比賽項目，「參加奧運很瘋狂，然後還拿到金牌更瘋狂了」。

年僅14歲的亞莉莎特魯在巴黎奧運賽場上表現亮眼，動作近乎完美，以93.18分一舉奪下金牌。亞莉莎特魯的表現也讓傳奇滑板運動選手霍克（Tony Hawke）留下深刻印象，「她絕對當之無愧」。依據奧運官網的介紹，她成為澳洲史上最年輕的奧運獎牌得主，也是本屆巴黎奧運最年輕的金牌得主。

▼亞莉莎特魯（中）與銀牌得主日本選手開心那（左）、銅牌得主英國選手布朗（右）合影。（圖／路透）