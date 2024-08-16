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「奧運英雄遊行」3萬人集結！上班族集體蹺班　紙花噴發藏彩蛋

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為感謝奧運英雄，總統府與文化總會今（16）日下午3點舉行「台灣英雄大遊行」與民眾同歡，現場除了選手與車隊之外，民眾也紛紛拿著手舉牌、旗幟歡呼，還有上班族由老闆帶頭全公司蹺班參與，更有高中生趁暑假從新竹特地前來。遊行順利在30分鐘內結束，而「彩色紙花」上有限定彩蛋，也吸引民眾紛紛撿拾回家當紀念。文化總會表示，今日遊行沿線1.4公里，湧入超過3萬人為台灣英雄加油。

▲彭名揚出席奧運選手大遊行，行經英雄谷受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼奧運選手行經館前路「英雄谷」時，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳念琴出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

為感謝眾多「台灣英雄」在2024巴黎奧運的表現和付出，總統府與文化總會舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，除了下午1點的「台灣英雄派對」，緊接下午3點是「台灣英雄大遊行」與民眾同歡。活動開始前，已有大批民眾聚集在「英雄谷」館前路兩側，忠孝西路上也有不少人潮。

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣奧運英雄大遊行，林郁婷等選手行經英雄谷時，民眾歡聲雷動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣英雄奧運選手大遊行 王齊麟 李洋爸爸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣英雄奧運選手大遊行，王齊麟與李洋爸爸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林郁婷、曾自強出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲林郁婷、曾自強受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

遊行車隊在下午3點準時從總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路，當選手隨著車隊行經館前路「英雄谷」時，空中噴灑大量紙花，民眾也紛紛高舉旗幟歡呼、尖叫，為選手鼓掌，有人說「激動到快落淚了！」網路同步直播也有不少網友瘋狂留言「郁婷好可愛！！」、「台灣之光！」、「彭名揚太可愛了吧！」

▲李孟遠出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼李孟遠、楊勇緯受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊勇緯出席奧運選手大遊行，行經英雄谷受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路準備為選手歡呼，還有上班族由老闆帶頭集體蹺班前來。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

現場有上班族集體穿著公司團服，表示是老闆帶頭一起蹺班來參加；也有館前路上的店家、業者、公司行號，紛紛舉起牌子、旗幟聲援。還有高中生自製手拿牌，支持拳擊金牌林郁婷、桌球選手鄭怡靜。

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲館前路上店家高舉牌子參與。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲有高中生自製手舉牌，特地從新竹前來參與。（圖／記者林育綾攝）

今日「台灣英雄大遊行」有67位選手、教練共襄盛舉，包括獲得羽球金牌的王齊麟、拳擊金牌林郁婷、拳擊銅牌吳詩儀與陳念琴、單槓銅牌唐嘉鴻、定向飛靶射擊銅牌李孟遠，而羽球金牌李洋則因在日本旅行無法出席，由其父親李峻淯代表與會，遊行全程直播。

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲民眾手舉旗幟、手拿牌歡呼。（圖／記者林育綾攝）

由於現場撒出的紙花上藏有「彩蛋」，彩色紙片上特地印著「台灣英雄 榮耀同行 TEAM TAIWAN」並壓上日期「2024.08.16」，因此在遊行結束後，民眾也紛紛彎腰撿拾紙花留念。

整個遊行約在30分鐘內結束，隨後清潔人員馬上清掃，圍欄撤離，民眾也並未留下垃圾。目前館前路等路段交通管制已解除，並恢復正常通行，預計不會影響周五下班車流人潮。

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

▲▼現場噴撒大量紙花成彩蛋，不少民眾在遊行結束後撿拾留念。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣奧運英雄大遊行，民眾擠爆館前路為選手歡呼。（圖／記者林育綾攝）

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